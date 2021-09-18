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Глава Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021

Глава Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в субботу проголосовал на выборах в Госдуму РФ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T12:18

2021-09-18T12:18

2021-09-18T12:18

выборы в государственную думу

общество

тирасполь

госдума рф

вадим красносельский

россия

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ТИРАСПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в субботу проголосовал на выборах в Госдуму РФ, передает корреспондент РИА Новости.Президент ПМР с супругой, которые являются гражданами России, голосовали на участке №8205, расположенном во Дворце Республики в Тирасполе.На участке избирателей встречает Государственный симфонический оркестр ПМР под руководством Григория Мосейко. Глава ПМР и дирижер обменялись приветствиями и поздравлениями, отметив, что выборы – важное и не будничное событие для каждого гражданина.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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общество, тирасполь, госдума рф, вадим красносельский, россия