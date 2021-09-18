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Явка в Московской области превысила 16 процентов
Явка в Московской области превысила 16 процентов - РИА Новости, 18.09.2021
Явка в Московской области превысила 16 процентов
Явка избирателей на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу в Подмосковье на 10.00 субботы составила 16,61%, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T10:29
2021-09-18T10:29
2021-09-18T10:56
выборы в государственную думу
общество
московская область (подмосковье)
московская областная дума
госдума рф
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу в Подмосковье на 10.00 субботы составила 16,61%, сообщил РИА Новости председатель Мособлизбиркома Илья Березкин."На 10.00 явка уже изменилась... 16,61%", - сказал он.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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общество, московская область (подмосковье), московская областная дума, госдума рф
10:29 18.09.2021 (обновлено: 10:56 18.09.2021)
Явка в Московской области превысила 16 процентов
Глава Мособлизбиркома: явка в Московской области на 10:00 составила 16,61 процента