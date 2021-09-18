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Явка в Московской области превысила 16 процентов

Явка в Московской области превысила 16 процентов - РИА Новости, 18.09.2021

Явка в Московской области превысила 16 процентов

Явка избирателей на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу в Подмосковье на 10.00 субботы составила 16,61%, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T10:29

2021-09-18T10:29

2021-09-18T10:56

выборы в государственную думу

общество

московская область (подмосковье)

московская областная дума

госдума рф

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу в Подмосковье на 10.00 субботы составила 16,61%, сообщил РИА Новости председатель Мособлизбиркома Илья Березкин."На 10.00 явка уже изменилась... 16,61%", - сказал он.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), московская областная дума, госдума рф