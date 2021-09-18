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Второй день выборов в Госдуму. Трансляция
Второй день выборов в Госдуму. Трансляция - РИА Новости, 18.09.2021
Второй день выборов в Госдуму. Трансляция
В России идет второй день голосования, на котором выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T13:16
2021-09-18T13:16
2021-09-18T14:50
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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В России идет второй день голосования, на котором выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов. Избирательные участки открыты с восьми утра до восьми вечера. В шести регионах свой голос можно отдать дистанционно.
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LIVE: Выборы в Государственную Думу. День 2
LIVE: Выборы в Государственную Думу. День 2
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, видео
Второй день выборов в Госдуму. Трансляция
В России идет второй день голосования, на котором выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.
2021-09-18T13:16
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PT167M05S
13:16 18.09.2021 (обновлено: 14:50 18.09.2021)