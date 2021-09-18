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Второй день выборов в Госдуму. Трансляция

Второй день выборов в Госдуму. Трансляция - РИА Новости, 18.09.2021

Второй день выборов в Госдуму. Трансляция

В России идет второй день голосования, на котором выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T13:16

2021-09-18T13:16

2021-09-18T14:50

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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В России идет второй день голосования, на котором выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов. Избирательные участки открыты с восьми утра до восьми вечера. В шести регионах свой голос можно отдать дистанционно.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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