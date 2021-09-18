https://ria.ru/20210918/vybory-1750647637.html

ЕР: почти все жалобы, поступившие в ситуационный центр, оказались фейками

ЕР: почти все жалобы, поступившие в ситуационный центр, оказались фейками - РИА Новости, 18.09.2021

ЕР: почти все жалобы, поступившие в ситуационный центр, оказались фейками

Почти 99% обращений в ситуационный центр "Единой России" в первые сутки голосования являются фейками, всего 645 сообщения из 45 тысяч зафиксированы как... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T09:52

2021-09-18T09:52

2021-09-18T09:52

выборы в государственную думу

общество

единая россия

сергей перминов

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Почти 99% обращений в ситуационный центр "Единой России" в первые сутки голосования являются фейками, всего 645 сообщения из 45 тысяч зафиксированы как нарушения, что крайне мало в масштабах страны, сообщили в пресс-службе партии,"Почти 99% обращений в ситуационный центр "Единой России" в первые сутки голосования являются фейками. Всего ситуационные центры партии проверили более 45 тысяч обращений", - сказал замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.Так, из общего количества звонков и сообщений, поступивших в ситуационные центры партии, большая часть касалась процедурных вопросов, а также текущей ситуации на избирательных участках.Перминов добавил, что в ситуационный центр партии стекается информация не только о юридически значимых нарушениях, но и все сообщения из СМИ и соцсетей."Вчера мы увидели попытку создать огромное количество сообщений о якобы имевших место нарушениях. Была видна увеличенная плотность информационного сигнала - когда в медиа и соцсетях разом появляется множество сообщений, которые должны формировать негативную картину. Однако абсолютное большинство из них не имеют отношения к нарушениям и вообще к реальности", — пояснил Перминов.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750582367.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, единая россия, сергей перминов