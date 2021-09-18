09:09 18.09.2021 (обновлено: 09:13 18.09.2021)
Явка в Пермском крае в первый день голосования составила 12,65 процента
В Пермском крае в первый день выборов проголосовали более 250 тысяч жителей региона
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №8180 в консульском отделе посольства России в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
ПЕРМЬ, 18 сен - РИА Новости. Более 250 тысяч жителей проголосовали в Пермском крае в первый день выборов, явка составила 12,65% от общей численности избирателей, сообщили в краевом избиркоме.
"Средняя явка избирателей по Пермскому краю за 17 сентября составляет 12,65%, или 250 464 человек. В Перми в выборах приняли участие 9,9% избирателей (76 393 человек)", - говорится в сообщении.
Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе и Чернушинском городском округе (25,74%, 20,51%, 20,11%, соответственно). Самая низкая активность наблюдается в Перми (9,9%) Александровском муниципальном округе (9,96%) и Нытвенском городском округе (10,13%).
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пермском крае выбирают депутатов в Госдумы восьмого созыва, краевое заксобрание и муниципальные представительные органы в 16 территориях. В регионе открылось 1 790 избирательных участков, из них 1758 постоянных и 32 временных. Они будут работать все три дня голосования с 8.00 до 20.00. По данным избиркома на начало июля 2021 года, в Пермском крае зарегистрировано 1 981 730 избирателей. На участках задействованы около 6 тысяч наблюдателей.