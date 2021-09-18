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Явка на онлайн-голосование на выборах в Москве превысила 63 процента
Явка на онлайн-голосование на выборах в Москве превысила 63 процента - РИА Новости, 18.09.2021
Явка на онлайн-голосование на выборах в Москве превысила 63 процента
Явка на онлайн-голосовании на выборах в Москве превысила 63%, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T08:37
2021-09-18T08:37
2021-09-18T08:47
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Явка на онлайн-голосовании на выборах в Москве превысила 63%, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году."Онлайн-голосование продолжалось и ночью. За это время дистанционно проголосовали 100 000 человек. Всего уже около 1,3 млн москвичей приняли участие в выборах онлайн. На текущий момент явка на ДЭГ составляет 63,5%", - говорится в сообщении.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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общество, москва, севастополь, госдума рф, россия
08:37 18.09.2021 (обновлено: 08:47 18.09.2021)
Явка на онлайн-голосование на выборах в Москве превысила 63 процента
Общественный штаб: явка на онлайн-голосование на выборах в Москве превысила 63 процента