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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750640523.html
Новосибирский губернатор назвал трехдневное голосование удобным форматом
Новосибирский губернатор назвал трехдневное голосование удобным форматом - РИА Новости, 18.09.2021
Новосибирский губернатор назвал трехдневное голосование удобным форматом
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в субботу принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ, он считает трехдневное голосование удобным... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T07:59
2021-09-18T07:59
выборы в государственную думу
политика
новосибирская область
госдума рф
андрей травников
россия
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НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в субботу принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ, он считает трехдневное голосование удобным избирательным форматом, сообщает облправительство.В Новосибирской области, как и по всей России, идёт второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва. Губернатор Травников проголосовал утром в субботу на избирательном участке № 2001."С прошлого года отрабатывается такой удобный, по моему мнению, избирательный формат – трехдневное голосование. Особенно осенью, когда погода хорошая. Вчера многие поторопились проголосовать в последний рабочий день, чтобы освободить себе выходные. Тем не менее ожидаем, что и сегодня, и завтра активность наших избирателей будет высокая", - приводятся в сообщении слова главы региона.Травников отметил, что в целом голосование проходит организовано, однако признал, что иногда на участках организуются очереди.Губернатор отметил, что на избирательных участках работает рекордное количество наблюдателей, что, по его словам, является залогом прозрачности хода выборов и организованности всех участников процесса. В этом году запущен и новый формат – Центр общественного наблюдения. В целом по региону почти 80% избирательных участков оснащены системами видеонаблюдения.По его словам, "в целом кампания ровная, без серьезных нарушений". "Уверен, что и сегодня, и завтра кампания будет проходить на высоком организационном уровне", - добавил он.Всего на территории Новосибирской области проходит 44 избирательные кампании, в том числе выборы депутатов Государственной Думы, основные, дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В выборах смогут принять участие 2,152 миллиона избирателей. По итогам первого дня голосования свой выбор сделали уже 10,35% из них.
https://ria.ru/20210917/vybory-1750597638.html
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политика, новосибирская область, госдума рф, андрей травников, россия
07:59 18.09.2021
 
Новосибирский губернатор назвал трехдневное голосование удобным форматом

Новосибирский губернатор Травников назвал трехдневное голосование удобным форматом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в субботу принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ, он считает трехдневное голосование удобным избирательным форматом, сообщает облправительство.
В Новосибирской области, как и по всей России, идёт второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва. Губернатор Травников проголосовал утром в субботу на избирательном участке № 2001.
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"С прошлого года отрабатывается такой удобный, по моему мнению, избирательный формат – трехдневное голосование. Особенно осенью, когда погода хорошая. Вчера многие поторопились проголосовать в последний рабочий день, чтобы освободить себе выходные. Тем не менее ожидаем, что и сегодня, и завтра активность наших избирателей будет высокая", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Травников отметил, что в целом голосование проходит организовано, однако признал, что иногда на участках организуются очереди.
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Губернатор отметил, что на избирательных участках работает рекордное количество наблюдателей, что, по его словам, является залогом прозрачности хода выборов и организованности всех участников процесса. В этом году запущен и новый формат – Центр общественного наблюдения. В целом по региону почти 80% избирательных участков оснащены системами видеонаблюдения.
По его словам, "в целом кампания ровная, без серьезных нарушений". "Уверен, что и сегодня, и завтра кампания будет проходить на высоком организационном уровне", - добавил он.
Всего на территории Новосибирской области проходит 44 избирательные кампании, в том числе выборы депутатов Государственной Думы, основные, дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В выборах смогут принять участие 2,152 миллиона избирателей. По итогам первого дня голосования свой выбор сделали уже 10,35% из них.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаНовосибирская областьГосдума РФАндрей ТравниковРоссия
 
 
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