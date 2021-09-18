https://ria.ru/20210918/vybory-1750640523.html
Новосибирский губернатор назвал трехдневное голосование удобным форматом
Новосибирский губернатор назвал трехдневное голосование удобным форматом - РИА Новости, 18.09.2021
Новосибирский губернатор назвал трехдневное голосование удобным форматом
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в субботу принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ, он считает трехдневное голосование удобным... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T07:59
2021-09-18T07:59
2021-09-18T07:59
выборы в государственную думу
политика
новосибирская область
госдума рф
андрей травников
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569680699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e91ddeff082d729b116aced8f32d872b.jpg
НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в субботу принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ, он считает трехдневное голосование удобным избирательным форматом, сообщает облправительство.В Новосибирской области, как и по всей России, идёт второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва. Губернатор Травников проголосовал утром в субботу на избирательном участке № 2001."С прошлого года отрабатывается такой удобный, по моему мнению, избирательный формат – трехдневное голосование. Особенно осенью, когда погода хорошая. Вчера многие поторопились проголосовать в последний рабочий день, чтобы освободить себе выходные. Тем не менее ожидаем, что и сегодня, и завтра активность наших избирателей будет высокая", - приводятся в сообщении слова главы региона.Травников отметил, что в целом голосование проходит организовано, однако признал, что иногда на участках организуются очереди.Губернатор отметил, что на избирательных участках работает рекордное количество наблюдателей, что, по его словам, является залогом прозрачности хода выборов и организованности всех участников процесса. В этом году запущен и новый формат – Центр общественного наблюдения. В целом по региону почти 80% избирательных участков оснащены системами видеонаблюдения.По его словам, "в целом кампания ровная, без серьезных нарушений". "Уверен, что и сегодня, и завтра кампания будет проходить на высоком организационном уровне", - добавил он.Всего на территории Новосибирской области проходит 44 избирательные кампании, в том числе выборы депутатов Государственной Думы, основные, дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В выборах смогут принять участие 2,152 миллиона избирателей. По итогам первого дня голосования свой выбор сделали уже 10,35% из них.
https://ria.ru/20210917/vybory-1750597638.html
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750502245.html
новосибирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569680699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_453edbffc2527285abb5b446036ce282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, новосибирская область, госдума рф, андрей травников, россия
Новосибирский губернатор назвал трехдневное голосование удобным форматом
Новосибирский губернатор Травников назвал трехдневное голосование удобным форматом
НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
в субботу принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ
, он считает трехдневное голосование удобным избирательным форматом, сообщает облправительство.
В Новосибирской области
, как и по всей России
, идёт второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва. Губернатор Травников проголосовал утром в субботу на избирательном участке № 2001.
"С прошлого года отрабатывается такой удобный, по моему мнению, избирательный формат – трехдневное голосование. Особенно осенью, когда погода хорошая. Вчера многие поторопились проголосовать в последний рабочий день, чтобы освободить себе выходные. Тем не менее ожидаем, что и сегодня, и завтра активность наших избирателей будет высокая", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Травников отметил, что в целом голосование проходит организовано, однако признал, что иногда на участках организуются очереди.
Губернатор отметил, что на избирательных участках работает рекордное количество наблюдателей, что, по его словам, является залогом прозрачности хода выборов и организованности всех участников процесса. В этом году запущен и новый формат – Центр общественного наблюдения. В целом по региону почти 80% избирательных участков оснащены системами видеонаблюдения.
По его словам, "в целом кампания ровная, без серьезных нарушений". "Уверен, что и сегодня, и завтра кампания будет проходить на высоком организационном уровне", - добавил он.
Всего на территории Новосибирской области проходит 44 избирательные кампании, в том числе выборы депутатов Государственной Думы, основные, дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В выборах смогут принять участие 2,152 миллиона избирателей. По итогам первого дня голосования свой выбор сделали уже 10,35% из них.