https://ria.ru/20210918/vybory-1750640523.html

Новосибирский губернатор назвал трехдневное голосование удобным форматом

Новосибирский губернатор назвал трехдневное голосование удобным форматом - РИА Новости, 18.09.2021

Новосибирский губернатор назвал трехдневное голосование удобным форматом

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в субботу принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ, он считает трехдневное голосование удобным... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T07:59

2021-09-18T07:59

2021-09-18T07:59

выборы в государственную думу

политика

новосибирская область

госдума рф

андрей травников

россия

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НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в субботу принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ, он считает трехдневное голосование удобным избирательным форматом, сообщает облправительство.В Новосибирской области, как и по всей России, идёт второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва. Губернатор Травников проголосовал утром в субботу на избирательном участке № 2001."С прошлого года отрабатывается такой удобный, по моему мнению, избирательный формат – трехдневное голосование. Особенно осенью, когда погода хорошая. Вчера многие поторопились проголосовать в последний рабочий день, чтобы освободить себе выходные. Тем не менее ожидаем, что и сегодня, и завтра активность наших избирателей будет высокая", - приводятся в сообщении слова главы региона.Травников отметил, что в целом голосование проходит организовано, однако признал, что иногда на участках организуются очереди.Губернатор отметил, что на избирательных участках работает рекордное количество наблюдателей, что, по его словам, является залогом прозрачности хода выборов и организованности всех участников процесса. В этом году запущен и новый формат – Центр общественного наблюдения. В целом по региону почти 80% избирательных участков оснащены системами видеонаблюдения.По его словам, "в целом кампания ровная, без серьезных нарушений". "Уверен, что и сегодня, и завтра кампания будет проходить на высоком организационном уровне", - добавил он.Всего на территории Новосибирской области проходит 44 избирательные кампании, в том числе выборы депутатов Государственной Думы, основные, дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В выборах смогут принять участие 2,152 миллиона избирателей. По итогам первого дня голосования свой выбор сделали уже 10,35% из них.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750597638.html

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750502245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, новосибирская область, госдума рф, андрей травников, россия