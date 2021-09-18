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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750638211.html
В Хабаровском крае заявили об отсутствии существенных нарушений на выборах
В Хабаровском крае заявили об отсутствии существенных нарушений на выборах - РИА Новости, 18.09.2021
В Хабаровском крае заявили об отсутствии существенных нарушений на выборах
Выборы в Хабаровском крае проходят без существенных нарушений, сообщили журналистам в центре общественных наблюдений. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T06:17
2021-09-18T06:17
выборы в государственную думу
хабаровский край
госдума рф
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ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости. Выборы в Хабаровском крае проходят без существенных нарушений, сообщили журналистам в центре общественных наблюдений.В регионе стартовал второй день голосования, в 08.00 (01.00 мск) открылись 775 стационарных избирательных участков. Голосование проходит в штатном режиме, заверили в избиркоме. По состоянию на 20.00 (13.00 мск) пятницы явка составила 11,59%.По ее словам, "также были обращения о плохой видимости урн через камеры видеонаблюдения, эта техническая неисправность устранена".В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Госдумы, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления.
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хабаровский край, госдума рф
06:17 18.09.2021
 
В Хабаровском крае заявили об отсутствии существенных нарушений на выборах

В Хабаровском крае наблюдатели не выявили существенных нарушений на выборах

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГолосование на избирательном участке
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости. Выборы в Хабаровском крае проходят без существенных нарушений, сообщили журналистам в центре общественных наблюдений.
В регионе стартовал второй день голосования, в 08.00 (01.00 мск) открылись 775 стационарных избирательных участков. Голосование проходит в штатном режиме, заверили в избиркоме. По состоянию на 20.00 (13.00 мск) пятницы явка составила 11,59%.

"В субботу было зарегистрировано более 1240 обращений, еще 14 поступило на телефон "горячей линии". Нам сообщали и о том, что выборы проходят в дружелюбной атмосфере, и о возможных фактах нарушения. Поступали единичные сигналы о не прошитых списках избирателей в первые часы голосования, но все эти факты не нашли подтверждения при посещении членами мобильных групп избирательных участков", - сказала председатель общественной палаты края, координатор центра Галина Кононенко.

По ее словам, "также были обращения о плохой видимости урн через камеры видеонаблюдения, эта техническая неисправность устранена".
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17 сентября, 08:46Выборы в Государственную думу
Глава Хабаровского края проголосовал на выборах
В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Госдумы, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления.
 
Выборы в Государственную думуХабаровский крайГосдума РФ
 
 
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