https://ria.ru/20210918/vybory-1750638211.html

В Хабаровском крае заявили об отсутствии существенных нарушений на выборах

В Хабаровском крае заявили об отсутствии существенных нарушений на выборах - РИА Новости, 18.09.2021

В Хабаровском крае заявили об отсутствии существенных нарушений на выборах

Выборы в Хабаровском крае проходят без существенных нарушений, сообщили журналистам в центре общественных наблюдений. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T06:17

2021-09-18T06:17

2021-09-18T06:17

выборы в государственную думу

хабаровский край

госдума рф

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ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости. Выборы в Хабаровском крае проходят без существенных нарушений, сообщили журналистам в центре общественных наблюдений.В регионе стартовал второй день голосования, в 08.00 (01.00 мск) открылись 775 стационарных избирательных участков. Голосование проходит в штатном режиме, заверили в избиркоме. По состоянию на 20.00 (13.00 мск) пятницы явка составила 11,59%.По ее словам, "также были обращения о плохой видимости урн через камеры видеонаблюдения, эта техническая неисправность устранена".В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Госдумы, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750451110.html

хабаровский край

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2021

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хабаровский край, госдума рф