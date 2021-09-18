В Хабаровском крае заявили об отсутствии существенных нарушений на выборах
В Хабаровском крае наблюдатели не выявили существенных нарушений на выборах
ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости. Выборы в Хабаровском крае проходят без существенных нарушений, сообщили журналистам в центре общественных наблюдений.
В регионе стартовал второй день голосования, в 08.00 (01.00 мск) открылись 775 стационарных избирательных участков. Голосование проходит в штатном режиме, заверили в избиркоме. По состоянию на 20.00 (13.00 мск) пятницы явка составила 11,59%.
"В субботу было зарегистрировано более 1240 обращений, еще 14 поступило на телефон "горячей линии". Нам сообщали и о том, что выборы проходят в дружелюбной атмосфере, и о возможных фактах нарушения. Поступали единичные сигналы о не прошитых списках избирателей в первые часы голосования, но все эти факты не нашли подтверждения при посещении членами мобильных групп избирательных участков", - сказала председатель общественной палаты края, координатор центра Галина Кононенко.
По ее словам, "также были обращения о плохой видимости урн через камеры видеонаблюдения, эта техническая неисправность устранена".
В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Госдумы, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления.