https://ria.ru/20210918/videonablyudenie-1750675860.html

Иностранные омбудсмены оценили удобство видеонаблюдения за голосованием

Иностранные омбудсмены оценили удобство видеонаблюдения за голосованием - РИА Новости, 18.09.2021

Иностранные омбудсмены оценили удобство видеонаблюдения за голосованием

Уполномоченные по правам человека из Армении и Боснии и Герцеговины Армен Тотоян и Ясминка Джумхур оценили удобство системы видеонаблюдения за выборами в... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T14:30

2021-09-18T14:30

2021-09-18T14:30

выборы в государственную думу

политика

выборы

босния и герцеговина

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750509594_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_cb709bd8ca6f62d83f212fd0d7c3bae3.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уполномоченные по правам человека из Армении и Боснии и Герцеговины Армен Тотоян и Ясминка Джумхур оценили удобство системы видеонаблюдения за выборами в Госдуму."На сегодняшний момент тяжело делать какие-то выводы, мы получили отдельную информацию на основе посещения разных участков и мониторинга. Но хочу обратить внимание на три ключевые вещи - это роль информационных технологий в процессе наблюдения за выборами. Благодаря видеонаблюдению ускоряется процесс рассмотрения жалоб, поскольку на камерах можно проследить нарушения. И кроме того, важно, что уполномоченный по правам человека имеет возможность наблюдать за выборами. Третий вызов - как правильно взаимодействовать и сотрудничать, потому что институт омбудсмена является связующим звеном между гражданами и властью, а с другой стороны, ЦИК принимает решения и омбудсмены должны взаимодействовать с ЦИК", - сказала Джумхур в информационном центре ЦИК.Тотоян отметил, что группа омбудсменов получила уникальный опыт, когда накануне посетила офис уполномоченного по правам человека в РФ и смогла в онлайн-режиме наблюдать за ходом голосования. По его словам, эта система позволяет профессионально и в деталях обсуждать процесс волеизъявления.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210918/moskalkova-1750673887.html

босния и герцеговина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, босния и герцеговина, госдума рф, выборы в государственную думу, россия