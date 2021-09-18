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Иностранные омбудсмены оценили удобство видеонаблюдения за голосованием
Иностранные омбудсмены оценили удобство видеонаблюдения за голосованием - РИА Новости, 18.09.2021
Иностранные омбудсмены оценили удобство видеонаблюдения за голосованием
Уполномоченные по правам человека из Армении и Боснии и Герцеговины Армен Тотоян и Ясминка Джумхур оценили удобство системы видеонаблюдения за выборами в... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T14:30
2021-09-18T14:30
2021-09-18T14:30
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уполномоченные по правам человека из Армении и Боснии и Герцеговины Армен Тотоян и Ясминка Джумхур оценили удобство системы видеонаблюдения за выборами в Госдуму."На сегодняшний момент тяжело делать какие-то выводы, мы получили отдельную информацию на основе посещения разных участков и мониторинга. Но хочу обратить внимание на три ключевые вещи - это роль информационных технологий в процессе наблюдения за выборами. Благодаря видеонаблюдению ускоряется процесс рассмотрения жалоб, поскольку на камерах можно проследить нарушения. И кроме того, важно, что уполномоченный по правам человека имеет возможность наблюдать за выборами. Третий вызов - как правильно взаимодействовать и сотрудничать, потому что институт омбудсмена является связующим звеном между гражданами и властью, а с другой стороны, ЦИК принимает решения и омбудсмены должны взаимодействовать с ЦИК", - сказала Джумхур в информационном центре ЦИК.Тотоян отметил, что группа омбудсменов получила уникальный опыт, когда накануне посетила офис уполномоченного по правам человека в РФ и смогла в онлайн-режиме наблюдать за ходом голосования. По его словам, эта система позволяет профессионально и в деталях обсуждать процесс волеизъявления.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
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политика, выборы, босния и герцеговина, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
Иностранные омбудсмены оценили удобство видеонаблюдения за голосованием
Омбудсмены из Армении и Боснии и Герцеговины оценили удобство видеонаблюдения за выборами