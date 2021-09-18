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В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги - РИА Новости, 18.09.2021
В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
Суд присяжных в Лос-Анджелесе признал американского мультимиллионера в сфере недвижимости Роберта Дерста виновным в убийстве его близкой подруги Сьюзан Берман,... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T04:35
2021-09-18T04:42
в мире
калифорния
лос-анджелес
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ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Суд присяжных в Лос-Анджелесе признал американского мультимиллионера в сфере недвижимости Роберта Дерста виновным в убийстве его близкой подруги Сьюзан Берман, которое было совершено более 20 лет назад, передает телеканал CNN.Согласно вердикту, Дерст в 2000 году "умышленно выстрелил из пистолета и причинил женщине тяжкие телесные повреждения, которые повлекли за собой смерть Берман". По версии обвинения, Дерст убил свою подругу из колледжа, чтобы не позволить ей рассказать полиции то, что она знала об исчезновении его жены, пропавшей 35 лет назад и считавшейся погибшей. Бизнесмена не привлекали к ответственности за убийство супруги, сам он не раз отрицал, что имеет к этому отношение.Сторона защиты называет эти обвинения безосновательными, заявляя, что у следствия нет ни ДНК Дерста, ни отпечатков его пальцев, ни свидетелей преступления.Сам 78-летний магнат в процессе не участвовал, поскольку отправлен на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19. Сейчас он находится в заключении без права на освобождение под залогСудебные слушания по делу Дерста возобновились в мае текущего года после 14-месячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Теперь бизнесмену грозит пожизненное заключение, приговор ему должны вынести 18 октября.По данным СМИ, на сегодняшний день состояние Дерста оценивается примерно в 100 миллионов долларов.
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в мире, калифорния, лос-анджелес
04:35 18.09.2021 (обновлено: 04:42 18.09.2021)
 
В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги

CNN: мультимиллионер Дерст признан виновным в убийстве более чем 20-летней давности

© AP Photo / Eric RisbergТюрьма Сен-Квентин в Калифорнии
Тюрьма Сен-Квентин в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© AP Photo / Eric Risberg
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ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Суд присяжных в Лос-Анджелесе признал американского мультимиллионера в сфере недвижимости Роберта Дерста виновным в убийстве его близкой подруги Сьюзан Берман, которое было совершено более 20 лет назад, передает телеканал CNN.
Согласно вердикту, Дерст в 2000 году "умышленно выстрелил из пистолета и причинил женщине тяжкие телесные повреждения, которые повлекли за собой смерть Берман".
По версии обвинения, Дерст убил свою подругу из колледжа, чтобы не позволить ей рассказать полиции то, что она знала об исчезновении его жены, пропавшей 35 лет назад и считавшейся погибшей. Бизнесмена не привлекали к ответственности за убийство супруги, сам он не раз отрицал, что имеет к этому отношение.
Сторона защиты называет эти обвинения безосновательными, заявляя, что у следствия нет ни ДНК Дерста, ни отпечатков его пальцев, ни свидетелей преступления.
Сам 78-летний магнат в процессе не участвовал, поскольку отправлен на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19. Сейчас он находится в заключении без права на освобождение под залог
Судебные слушания по делу Дерста возобновились в мае текущего года после 14-месячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Теперь бизнесмену грозит пожизненное заключение, приговор ему должны вынести 18 октября.
По данным СМИ, на сегодняшний день состояние Дерста оценивается примерно в 100 миллионов долларов.
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