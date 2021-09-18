https://ria.ru/20210918/turtsiya-1750656807.html

МИД Турции осудил решение саммита глав государств юга Европы по Кипру

МИД Турции осудил решение саммита глав государств юга Европы по Кипру - РИА Новости, 18.09.2021

МИД Турции осудил решение саммита глав государств юга Европы по Кипру

Турция считает предвзятыми и недальновидными касающиеся кипрского урегулирования положения Афинской декларации по итогам саммита глав государств и правительств... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T11:25

2021-09-18T11:25

2021-09-18T11:25

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АНКАРА, 18 сен - РИА Новости. Турция считает предвзятыми и недальновидными касающиеся кипрского урегулирования положения Афинской декларации по итогам саммита глав государств и правительств стран юга Европы, заявил официальный представитель МИД республики Танжу Бильгич.В саммите EUMED 9 участвовали главы государств и правительств Франции, Греции, Испании, Италии, Хорватии, Кипра, Мальты, Португалии и Словении. В декларации по его итогам была подтверждена приверженность к урегулированию кипрской проблемы на основе двухобщинной, двухзональной федерации с политическим равенством согласно резолюциям Совбеза ООН. Подчёркнуто, что неприемлемо любое предложение о решении, основанном на сосуществовании двух государств."Совместное заявление девяти членов ЕС по итогам саммита в Афинах является предвзятым, недальновидным и оторванным от реальности. Мы призываем страны ЕС, подписавшие это заявление, отказаться от своей односторонней и предвзятой позиции под видом солидарности и слепого следования курсу Греции и греческой администрации Кипра", - говорится в заявлении Бильгича.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.

https://ria.ru/20210825/kipr-1747227971.html

https://ria.ru/20200908/dialog-1576912076.html

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в мире, италия, оон, франция, португалия, совет безопасности оон, танжу бильгич