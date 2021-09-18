https://ria.ru/20210918/tekhnologiya-1750676491.html
Явка при помощи технологии "мобильный избиратель" составила 80 процентов
Явка при помощи технологии "мобильный избиратель" составила 80 процентов - РИА Новости, 18.09.2021
Явка при помощи технологии "мобильный избиратель" составила 80 процентов
Явка среди россиян, голосующих на выборах по месту нахождения с помощью технологии "мобильный избиратель", очень высокая - около 80%, заявил зампред ЦИК РФ... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T14:34
2021-09-18T14:34
2021-09-18T14:34
выборы в государственную думу
политика
технологии
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
николай булаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653101_0:233:3070:1960_1920x0_80_0_0_abf8a5e2410d80e9c5bfffac3277820d.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Явка среди россиян, голосующих на выборах по месту нахождения с помощью технологии "мобильный избиратель", очень высокая - около 80%, заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.Проголосовать по месту нахождения с помощью технологии "мобильный избиратель" ранее выразили желание более 3,5 миллиона человек."Мобильные избиратель" - там явка очень высокая, около 80%. Это все очень мотивированные люди, хотя для того, чтобы проголосовать, они должны все же прийти на избирательный участок", - сказал Булаев в эфире "России 24".Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно проходят региональные и муниципальные выборы.
https://ria.ru/20210918/videonablyudenie-1750675860.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653101_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_34696885651a38bde00fb93890706259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, технологии, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев
Явка при помощи технологии "мобильный избиратель" составила 80 процентов
Булаев: явка на выборы при помощи технологии "мобильный избиратель" составила 80 процентов