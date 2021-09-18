https://ria.ru/20210918/tekhnologiya-1750676491.html

Явка при помощи технологии "мобильный избиратель" составила 80 процентов

Явка при помощи технологии "мобильный избиратель" составила 80 процентов - РИА Новости, 18.09.2021

Явка при помощи технологии "мобильный избиратель" составила 80 процентов

Явка среди россиян, голосующих на выборах по месту нахождения с помощью технологии "мобильный избиратель", очень высокая - около 80%, заявил зампред ЦИК РФ... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T14:34

2021-09-18T14:34

2021-09-18T14:34

выборы в государственную думу

политика

технологии

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выборы в государственную думу

николай булаев

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Явка среди россиян, голосующих на выборах по месту нахождения с помощью технологии "мобильный избиратель", очень высокая - около 80%, заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.Проголосовать по месту нахождения с помощью технологии "мобильный избиратель" ранее выразили желание более 3,5 миллиона человек."Мобильные избиратель" - там явка очень высокая, около 80%. Это все очень мотивированные люди, хотя для того, чтобы проголосовать, они должны все же прийти на избирательный участок", - сказал Булаев в эфире "России 24".Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно проходят региональные и муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210918/videonablyudenie-1750675860.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, технологии, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев