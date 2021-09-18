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https://ria.ru/20210918/strakhovka-1750643171.html
Эксперты рассказали, как застраховать роботов-собак
Эксперты рассказали, как застраховать роботов-собак - РИА Новости, 18.09.2021
Эксперты рассказали, как застраховать роботов-собак
Несанкционированное внедрение вредоносных вирусов в компьютер роботов-собак может спровоцировать их агрессивное поведение, поэтому роботы-собаки могут стать... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T08:50
2021-09-18T08:50
общество
роботы
страхование
россия
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Несанкционированное внедрение вредоносных вирусов в компьютер роботов-собак может спровоцировать их агрессивное поведение, поэтому роботы-собаки могут стать объектом страхования из-за киберрисков, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие"."Перспективно страхование риска убытков владельцев "робопсов", которые они могут понести в результате несанкционированного внедрения в их управляющий компьютер вредоносной компьютерной программы (вируса), что может спровоцировать их агрессивное поведение, нанесение ущерба имуществу и здоровью окружающих", - рассказали они.Можно учесть в договоре страхования возмещение ущерба, нанесенного имуществу и здоровью третьих лиц, если такой "робопес" попадет, например, под колеса проезжающего автомобиля, мотоцикла или велосипеда, также считают они.Кроме того, если страхователем выступает физлицо, ему подойдет полис страхования от классических имущественных рисков. Цены на такие товары довольно существенные (так, китайский робот-пес Unitree Go1 стоит от 2,7 тысячи долларов до 8,5 тысячи долларов, CyberDog от Xiaomi – 1,5 тысячи долларов). Поэтому выплата от страховой компании пригодится, если робот выйдет из строя в результате повреждения, отмечают эксперты.ООО "Страховая компания "Согласие" основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании "Согласие" включает порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2020 года премия "Согласия" составила 36 миллиардов рублей, выплаты – 17,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210531/strakhovanie-1732690856.html
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общество, роботы, страхование, россия
08:50 18.09.2021
 
Эксперты рассказали, как застраховать роботов-собак

Эксперты рассказали, как застраховать роботов-собак от киберпреступников

© РИА Новости / пресс-служба Сбера / Перейти в фотобанкРобот-собака от Boston Dynamics, которого приобрел "Сбер"
Робот-собака от Boston Dynamics, которого приобрел Сбер - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / пресс-служба Сбера
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Несанкционированное внедрение вредоносных вирусов в компьютер роботов-собак может спровоцировать их агрессивное поведение, поэтому роботы-собаки могут стать объектом страхования из-за киберрисков, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие".
"Перспективно страхование риска убытков владельцев "робопсов", которые они могут понести в результате несанкционированного внедрения в их управляющий компьютер вредоносной компьютерной программы (вируса), что может спровоцировать их агрессивное поведение, нанесение ущерба имуществу и здоровью окружающих", - рассказали они.
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Можно учесть в договоре страхования возмещение ущерба, нанесенного имуществу и здоровью третьих лиц, если такой "робопес" попадет, например, под колеса проезжающего автомобиля, мотоцикла или велосипеда, также считают они.
Кроме того, если страхователем выступает физлицо, ему подойдет полис страхования от классических имущественных рисков. Цены на такие товары довольно существенные (так, китайский робот-пес Unitree Go1 стоит от 2,7 тысячи долларов до 8,5 тысячи долларов, CyberDog от Xiaomi – 1,5 тысячи долларов). Поэтому выплата от страховой компании пригодится, если робот выйдет из строя в результате повреждения, отмечают эксперты.
ООО "Страховая компания "Согласие" основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании "Согласие" включает порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2020 года премия "Согласия" составила 36 миллиардов рублей, выплаты – 17,5 миллиарда рублей.
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