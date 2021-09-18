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Два сторожа заснули в здании окружного избиркома в Челябинске

Два сторожа заснули в здании окружного избиркома в Челябинске - РИА Новости, 18.09.2021

Два сторожа заснули в здании окружного избиркома в Челябинске

Двух спящих сторожей обнаружили ночью в помещении окружной избирательной комиссии Металлургического района Челябинска, облизбирком разъяснил председателям... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T23:14

2021-09-18T23:14

2021-09-18T23:14

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Двух спящих сторожей обнаружили ночью в помещении окружной избирательной комиссии Металлургического района Челябинска, облизбирком разъяснил председателям комиссий недопустимость подобных инцидентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной избирательной комиссии.В одном из Telegram-каналов размещена фотография из участковой избирательной комиссии Металлургического района Челябинска, где видны двое спящих ночью людей.По данным облизбиркома, после публикации в паблике окружной избирательной комиссией Металлургического района была проведена проверка фактов нахождения людей в помещении для голосования."В ходе проверки, организованной ОИК Металлургического района, данный факт подтвердился. Это сторожа Дома пионеров, где расположен избирательный участок. Со всеми председателями территориальных, участковых избирательных комиссий была проведена разъяснительная беседа о недопустимости в будущем повторения данных фактов", - говорится в сообщении.Руководство ОИК Металлургического района взяло на особый контроль проверку нахождения посторонних людей ночью на участке, уточняется в сообщении.Облизбирком добавляет, что в регионе по состоянию на 20.00 18 сентября по итогам двух дней голосования на выборах депутатов Государственной Думы проголосовали 27,27% избирателей.

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происшествия, выборы, челябинск, выборы в государственную думу, россия