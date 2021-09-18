Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/storozha-1750725444.html
Два сторожа заснули в здании окружного избиркома в Челябинске
Два сторожа заснули в здании окружного избиркома в Челябинске - РИА Новости, 18.09.2021
Два сторожа заснули в здании окружного избиркома в Челябинске
Двух спящих сторожей обнаружили ночью в помещении окружной избирательной комиссии Металлургического района Челябинска, облизбирком разъяснил председателям... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T23:14
2021-09-18T23:14
выборы в государственную думу
происшествия
выборы
челябинск
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40744/86/407448616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e4b08a1dd82fc2240f1e4c3fb4f51ff.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Двух спящих сторожей обнаружили ночью в помещении окружной избирательной комиссии Металлургического района Челябинска, облизбирком разъяснил председателям комиссий недопустимость подобных инцидентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной избирательной комиссии.В одном из Telegram-каналов размещена фотография из участковой избирательной комиссии Металлургического района Челябинска, где видны двое спящих ночью людей.По данным облизбиркома, после публикации в паблике окружной избирательной комиссией Металлургического района была проведена проверка фактов нахождения людей в помещении для голосования."В ходе проверки, организованной ОИК Металлургического района, данный факт подтвердился. Это сторожа Дома пионеров, где расположен избирательный участок. Со всеми председателями территориальных, участковых избирательных комиссий была проведена разъяснительная беседа о недопустимости в будущем повторения данных фактов", - говорится в сообщении.Руководство ОИК Металлургического района взяло на особый контроль проверку нахождения посторонних людей ночью на участке, уточняется в сообщении.Облизбирком добавляет, что в регионе по состоянию на 20.00 18 сентября по итогам двух дней голосования на выборах депутатов Государственной Думы проголосовали 27,27% избирателей.
https://ria.ru/20210918/narusheniya-1750721020.html
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40744/86/407448616_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_305ed578d10644f29fb4e30ae02b7873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, выборы, челябинск, выборы в государственную думу, россия
23:14 18.09.2021
 
Два сторожа заснули в здании окружного избиркома в Челябинске

Двух спящих сторожей обнаружили ночью в помещении ОИК в Челябинске

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНабережная реки Миасс
Набережная реки Миасс - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Двух спящих сторожей обнаружили ночью в помещении окружной избирательной комиссии Металлургического района Челябинска, облизбирком разъяснил председателям комиссий недопустимость подобных инцидентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной избирательной комиссии.
В одном из Telegram-каналов размещена фотография из участковой избирательной комиссии Металлургического района Челябинска, где видны двое спящих ночью людей.
По данным облизбиркома, после публикации в паблике окружной избирательной комиссией Металлургического района была проведена проверка фактов нахождения людей в помещении для голосования.
"В ходе проверки, организованной ОИК Металлургического района, данный факт подтвердился. Это сторожа Дома пионеров, где расположен избирательный участок. Со всеми председателями территориальных, участковых избирательных комиссий была проведена разъяснительная беседа о недопустимости в будущем повторения данных фактов", - говорится в сообщении.
Руководство ОИК Металлургического района взяло на особый контроль проверку нахождения посторонних людей ночью на участке, уточняется в сообщении.
Облизбирком добавляет, что в регионе по состоянию на 20.00 18 сентября по итогам двух дней голосования на выборах депутатов Государственной Думы проголосовали 27,27% избирателей.
Информационный центр Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 22:03Выборы в Государственную думу
ЦИК не зафиксировал нарушений, которые могут повлиять на итог голосования
 
Выборы в Государственную думуПроисшествияВыборыЧелябинскВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Российский посол рассказал, как проходят выборы на участках в Японии
05:11Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента
05:10В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных
04:40Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула
04:13В Раде рассказали, как "подставилась" Украина
04:06В восьми регионах Сибири начался финальный день голосования
04:04Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе"
03:47Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании
03:33СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7
03:21В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
03:18Россиянам рассказали, что должно насторожить в выписке из ЕГРН
03:05В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона
02:48В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:27"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода
02:20Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
02:17Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину
02:15"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
02:09В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов
02:09Врач назвала лучшее время для кофе
01:59Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS
Лента новостейМолния