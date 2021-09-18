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Туризм
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В аэропортах США ручную кладь будут проверять при помощи томографов
В аэропортах США ручную кладь будут проверять при помощи томографов - РИА Новости, 19.09.2021
В аэропортах США ручную кладь будут проверять при помощи томографов
В начале 2022 года в воздушных гаванях США прохождение контроля безопасности будет ускорено: ручную кладь проверят с помощью томографов, сообщает Think Travel... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-18T03:06
2021-09-19T09:29
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В начале 2022 года в воздушных гаванях США прохождение контроля безопасности будет ускорено: ручную кладь проверят с помощью томографов, сообщает Think Travel Tech.Управление транспортной безопасности США (TSA) уже выделило 198 миллионов долларов на закупку среднеразмерных — небольших — рентгеновских систем компьютерной томографии (КТ). После их установки пассажирам не придется вынимать электронику и жидкости из ручной клади.Сейчас такие аппараты используются для предполетного досмотра, но лишь при проверке отправляющихся в багаж чемоданов.Аппараты позволят сотрудникам службы авиационной безопасности видеть трехмерное изображение содержимого сумки, его можно поворачивать по трем осям. Такой способ дает более точные результаты и позволяет обнаружить любые опасные предметы – в том числе взрывчатые вещества, изготовленные из жидкостей.
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сша, новости - туризм, туризм, аэропорты, безопасность, технологии, авиация, туристы
03:06 18.09.2021 (обновлено: 09:29 19.09.2021)
 

В аэропортах США ручную кладь будут проверять при помощи томографов

© Depositphotos / 3dmentatБагаж в аэропорту
Багаж в аэропорту - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© Depositphotos / 3dmentat
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В начале 2022 года в воздушных гаванях США прохождение контроля безопасности будет ускорено: ручную кладь проверят с помощью томографов, сообщает Think Travel Tech.
Управление транспортной безопасности США (TSA) уже выделило 198 миллионов долларов на закупку среднеразмерных — небольших — рентгеновских систем компьютерной томографии (КТ). После их установки пассажирам не придется вынимать электронику и жидкости из ручной клади.
Сейчас такие аппараты используются для предполетного досмотра, но лишь при проверке отправляющихся в багаж чемоданов.
Аппараты позволят сотрудникам службы авиационной безопасности видеть трехмерное изображение содержимого сумки, его можно поворачивать по трем осям. Такой способ дает более точные результаты и позволяет обнаружить любые опасные предметы – в том числе взрывчатые вещества, изготовленные из жидкостей.
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