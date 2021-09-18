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В аэропортах США ручную кладь будут проверять при помощи томографов

В аэропортах США ручную кладь будут проверять при помощи томографов - РИА Новости, 19.09.2021

В аэропортах США ручную кладь будут проверять при помощи томографов

В начале 2022 года в воздушных гаванях США прохождение контроля безопасности будет ускорено: ручную кладь проверят с помощью томографов, сообщает Think Travel... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-18T03:06

2021-09-18T03:06

2021-09-19T09:29

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В начале 2022 года в воздушных гаванях США прохождение контроля безопасности будет ускорено: ручную кладь проверят с помощью томографов, сообщает Think Travel Tech.Управление транспортной безопасности США (TSA) уже выделило 198 миллионов долларов на закупку среднеразмерных — небольших — рентгеновских систем компьютерной томографии (КТ). После их установки пассажирам не придется вынимать электронику и жидкости из ручной клади.Сейчас такие аппараты используются для предполетного досмотра, но лишь при проверке отправляющихся в багаж чемоданов.Аппараты позволят сотрудникам службы авиационной безопасности видеть трехмерное изображение содержимого сумки, его можно поворачивать по трем осям. Такой способ дает более точные результаты и позволяет обнаружить любые опасные предметы – в том числе взрывчатые вещества, изготовленные из жидкостей.

https://ria.ru/20210917/tyumen-1750301271.html

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2021

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