https://ria.ru/20210918/shveytsariya-1750655440.html

Швейцария потратила на встречу Путина и Байдена десять миллионов долларов

Швейцария потратила на встречу Путина и Байдена десять миллионов долларов - РИА Новости, 18.09.2021

Швейцария потратила на встречу Путина и Байдена десять миллионов долларов

Швейцарский кантон Женева завершает подсчет стоимости проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, итоговая сумма может превысить РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T11:11

2021-09-18T11:11

2021-09-18T18:46

саммит путина и байдена

в мире

сша

швейцария

женева (город)

владимир путин

джо байден

женева (кантон)

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ЖЕНЕВА, 18 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцарский кантон Женева завершает подсчет стоимости проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, итоговая сумма может превысить десять миллионов долларов, сообщил РИА Новости глава пресс-службы руководства региона Эммануэль Куэно.Куэно добавил, что ранее Государственный совет Женевы озвучил предварительные данные о тратах на саммит в ответ на срочный запрос депутата от партии социалистов Сильвана Тевоза.Согласно предварительным оценкам, которые были опубликованы в СМИ, осуществление безопасности во время саммита стоило 5,176 миллиона франков. Это траты на работу кантональной полиции, служб безопасности из соседних кантонов, их проживание и транспорт, без учета привлечения военных и служб гражданской защиты. Часть этих трат возьмет на себя Федеральная полиция.Еще 222 658 франков потратили на протокольные службы, 518 тысяч стоила компенсация простоя одного дня работы различных организаций, которые находились в периметре безопасности саммита. Здесь часть трат также возьмут на себе федеральные власти.Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) возьмет на себя три миллиона франков, которые были потрачены на перевозку и кейтеринг для журналистов, освещавших саммит."Как вы понимаете, это все лишь предварительные оценки, итоговые данные могут вполне увеличиться на 10-15%. Когда подсчеты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября", — добавил Куэно.

https://ria.ru/20210614/zheneva-1736933746.html

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737841542.html

сша

швейцария

женева (город)

женева (кантон)

россия

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в мире, сша, швейцария, женева (город), владимир путин, джо байден, женева (кантон), россия