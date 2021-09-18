https://ria.ru/20210918/shveytsariya-1750655440.html
Швейцария потратила на встречу Путина и Байдена десять миллионов долларов
Швейцария потратила на встречу Путина и Байдена десять миллионов долларов - РИА Новости, 18.09.2021
Швейцария потратила на встречу Путина и Байдена десять миллионов долларов
Швейцарский кантон Женева завершает подсчет стоимости проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, итоговая сумма может превысить РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:11
2021-09-18T11:11
2021-09-18T18:46
саммит путина и байдена
в мире
сша
швейцария
женева (город)
владимир путин
джо байден
женева (кантон)
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ЖЕНЕВА, 18 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцарский кантон Женева завершает подсчет стоимости проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, итоговая сумма может превысить десять миллионов долларов, сообщил РИА Новости глава пресс-службы руководства региона Эммануэль Куэно.Куэно добавил, что ранее Государственный совет Женевы озвучил предварительные данные о тратах на саммит в ответ на срочный запрос депутата от партии социалистов Сильвана Тевоза.Согласно предварительным оценкам, которые были опубликованы в СМИ, осуществление безопасности во время саммита стоило 5,176 миллиона франков. Это траты на работу кантональной полиции, служб безопасности из соседних кантонов, их проживание и транспорт, без учета привлечения военных и служб гражданской защиты. Часть этих трат возьмет на себя Федеральная полиция.Еще 222 658 франков потратили на протокольные службы, 518 тысяч стоила компенсация простоя одного дня работы различных организаций, которые находились в периметре безопасности саммита. Здесь часть трат также возьмут на себе федеральные власти.Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) возьмет на себя три миллиона франков, которые были потрачены на перевозку и кейтеринг для журналистов, освещавших саммит."Как вы понимаете, это все лишь предварительные оценки, итоговые данные могут вполне увеличиться на 10-15%. Когда подсчеты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября", — добавил Куэно.
https://ria.ru/20210614/zheneva-1736933746.html
https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737841542.html
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в мире, сша, швейцария, женева (город), владимир путин, джо байден, женева (кантон), россия
11:11 18.09.2021 (обновлено: 18:46 18.09.2021)
Швейцария потратила на встречу Путина и Байдена десять миллионов долларов
Власти Женевы оценили траты на встречу Путина и Байдена в десять миллионов долларов
ЖЕНЕВА, 18 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова.
Швейцарский кантон Женева
завершает подсчет стоимости проведения встречи президентов России
и США Владимира Путина
и Джо Байдена
, итоговая сумма может превысить десять миллионов долларов, сообщил РИА Новости глава пресс-службы руководства региона Эммануэль Куэно.
"Окончательный расчет затрат кантона на проведение саммита Россия — США завершается и очень скоро будет отправлен федеральным властям, с которыми кантон Женева тесно сотрудничает по этому вопросу", — сказал он.
Куэно добавил, что ранее Государственный совет Женевы
озвучил предварительные данные о тратах на саммит в ответ на срочный запрос депутата от партии социалистов Сильвана Тевоза.
Согласно предварительным оценкам, которые были опубликованы в СМИ, осуществление безопасности во время саммита стоило 5,176 миллиона франков. Это траты на работу кантональной полиции, служб безопасности из соседних кантонов, их проживание и транспорт, без учета привлечения военных и служб гражданской защиты. Часть этих трат возьмет на себя Федеральная полиция.
Еще 222 658 франков потратили на протокольные службы, 518 тысяч стоила компенсация простоя одного дня работы различных организаций, которые находились в периметре безопасности саммита. Здесь часть трат также возьмут на себе федеральные власти.
Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) возьмет на себя три миллиона франков, которые были потрачены на перевозку и кейтеринг для журналистов, освещавших саммит.
"Как вы понимаете, это все лишь предварительные оценки, итоговые данные могут вполне увеличиться на 10-15%. Когда подсчеты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября", — добавил Куэно.