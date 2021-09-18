Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210918/shveytsariya-1750655440.html
Швейцария потратила на встречу Путина и Байдена десять миллионов долларов
Швейцария потратила на встречу Путина и Байдена десять миллионов долларов - РИА Новости, 18.09.2021
Швейцария потратила на встречу Путина и Байдена десять миллионов долларов
Швейцарский кантон Женева завершает подсчет стоимости проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, итоговая сумма может превысить РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:11
2021-09-18T18:46
саммит путина и байдена
в мире
сша
швейцария
женева (город)
владимир путин
джо байден
женева (кантон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737237137_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_3108f5c0496206637f65ce3ba56e0946.jpg
ЖЕНЕВА, 18 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцарский кантон Женева завершает подсчет стоимости проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, итоговая сумма может превысить десять миллионов долларов, сообщил РИА Новости глава пресс-службы руководства региона Эммануэль Куэно.Куэно добавил, что ранее Государственный совет Женевы озвучил предварительные данные о тратах на саммит в ответ на срочный запрос депутата от партии социалистов Сильвана Тевоза.Согласно предварительным оценкам, которые были опубликованы в СМИ, осуществление безопасности во время саммита стоило 5,176 миллиона франков. Это траты на работу кантональной полиции, служб безопасности из соседних кантонов, их проживание и транспорт, без учета привлечения военных и служб гражданской защиты. Часть этих трат возьмет на себя Федеральная полиция.Еще 222 658 франков потратили на протокольные службы, 518 тысяч стоила компенсация простоя одного дня работы различных организаций, которые находились в периметре безопасности саммита. Здесь часть трат также возьмут на себе федеральные власти.Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) возьмет на себя три миллиона франков, которые были потрачены на перевозку и кейтеринг для журналистов, освещавших саммит."Как вы понимаете, это все лишь предварительные оценки, итоговые данные могут вполне увеличиться на 10-15%. Когда подсчеты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября", — добавил Куэно.
https://ria.ru/20210614/zheneva-1736933746.html
https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737841542.html
сша
швейцария
женева (город)
женева (кантон)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737237137_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_829e9a304dd3418f5e57ee4f33f056f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, швейцария, женева (город), владимир путин, джо байден, женева (кантон), россия
11:11 18.09.2021 (обновлено: 18:46 18.09.2021)
 
Швейцария потратила на встречу Путина и Байдена десять миллионов долларов

Власти Женевы оценили траты на встречу Путина и Байдена в десять миллионов долларов

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 18 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцарский кантон Женева завершает подсчет стоимости проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, итоговая сумма может превысить десять миллионов долларов, сообщил РИА Новости глава пресс-службы руководства региона Эммануэль Куэно.

"Окончательный расчет затрат кантона на проведение саммита Россия — США завершается и очень скоро будет отправлен федеральным властям, с которыми кантон Женева тесно сотрудничает по этому вопросу", — сказал он.

Куэно добавил, что ранее Государственный совет Женевы озвучил предварительные данные о тратах на саммит в ответ на срочный запрос депутата от партии социалистов Сильвана Тевоза.
Согласно предварительным оценкам, которые были опубликованы в СМИ, осуществление безопасности во время саммита стоило 5,176 миллиона франков. Это траты на работу кантональной полиции, служб безопасности из соседних кантонов, их проживание и транспорт, без учета привлечения военных и служб гражданской защиты. Часть этих трат возьмет на себя Федеральная полиция.
Вилла Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 12:32
Эксперт назвала преимущества виллы, где пройдет саммит Россия — США
Еще 222 658 франков потратили на протокольные службы, 518 тысяч стоила компенсация простоя одного дня работы различных организаций, которые находились в периметре безопасности саммита. Здесь часть трат также возьмут на себе федеральные власти.
Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) возьмет на себя три миллиона франков, которые были потрачены на перевозку и кейтеринг для журналистов, освещавших саммит.
"Как вы понимаете, это все лишь предварительные оценки, итоговые данные могут вполне увеличиться на 10-15%. Когда подсчеты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября", — добавил Куэно.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 08:16
Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки
 
Саммит Путина и БайденаВ миреСШАШвейцарияЖенева (город)Владимир ПутинДжо БайденЖенева (кантон)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Российский посол рассказал, как проходят выборы на участках в Японии
05:11Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента
05:10В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных
04:40Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула
04:13В Раде рассказали, как "подставилась" Украина
04:06В восьми регионах Сибири начался финальный день голосования
04:04Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе"
03:47Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании
03:33СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7
03:21В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
03:18Россиянам рассказали, что должно насторожить в выписке из ЕГРН
03:05В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона
02:48В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:27"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода
02:20Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
02:17Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину
02:15"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
02:09В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов
02:09Врач назвала лучшее время для кофе
01:59Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS
Лента новостейМолния