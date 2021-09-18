https://ria.ru/20210918/shoygu-1750675059.html

Стало известно имя новорожденной дочери Ксении Шойгу

Стало известно имя новорожденной дочери Ксении Шойгу - РИА Новости, 18.09.2021

Стало известно имя новорожденной дочери Ксении Шойгу

Дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения рассказала в Instagram, как назвала своего новорожденного ребенка. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T14:22

2021-09-18T14:22

2021-09-18T14:25

общество

сергей шойгу

ксения шойгу

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения рассказала в Instagram, как назвала своего новорожденного ребенка."Спасибо большое за поздравления от нас с Миланой Алексеевной", — сообщила она в инстаграм-сториз.Ксения Шойгу и ее супруг, спортивный блогер Алексей Столяров стали родителями 17 сентября. Для младшей дочери министра это первый ребенок.

https://rsport.ria.ru/20210825/averbukh-1747135806.html

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2021

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общество, сергей шойгу, ксения шойгу