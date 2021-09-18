https://ria.ru/20210918/shoygu-1750675059.html
Стало известно имя новорожденной дочери Ксении Шойгу
Стало известно имя новорожденной дочери Ксении Шойгу - РИА Новости, 18.09.2021
Стало известно имя новорожденной дочери Ксении Шойгу
Дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения рассказала в Instagram, как назвала своего новорожденного ребенка. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T14:22
2021-09-18T14:22
2021-09-18T14:25
общество
сергей шойгу
ксения шойгу
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения рассказала в Instagram, как назвала своего новорожденного ребенка."Спасибо большое за поздравления от нас с Миланой Алексеевной", — сообщила она в инстаграм-сториз.Ксения Шойгу и ее супруг, спортивный блогер Алексей Столяров стали родителями 17 сентября. Для младшей дочери министра это первый ребенок.
https://rsport.ria.ru/20210825/averbukh-1747135806.html
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общество, сергей шойгу, ксения шойгу
14:22 18.09.2021 (обновлено: 14:25 18.09.2021)
Стало известно имя новорожденной дочери Ксении Шойгу
Ксения Шойгу сообщила, что назвала новорожденную дочь Миланой