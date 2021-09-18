https://ria.ru/20210918/samolet-1750680859.html

В ХМАО упал гидросамолет с двумя людьми на борту

В ХМАО упал гидросамолет с двумя людьми на борту - РИА Новости, 18.09.2021

В ХМАО упал гидросамолет с двумя людьми на борту

Гидросамолет с двумя людьми упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, их ищут, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T15:27

2021-09-18T15:27

2021-09-18T23:19

происшествия

советский район

советский

ханты-мансийский автономный округ

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Гидросамолет с двумя людьми упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, их ищут, сообщили в пресс-службе МЧС России."В 13:45 поступило сообщение, что в Советском районе (ХМАО-Югра), вблизи озера Глубокое (в 85 километрах от города Советский) произошло падение гидросамолета в болото. Предварительно на борту находилось два человека", — говорится в сообщении.Уточняется, что в поисково-спасательных работах задействованы 20 человек и шесть единиц техники, в том числе спецтехника — болотоход.

https://ria.ru/20210913/samolet-1749804949.html

советский район

советский

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, советский район, советский , ханты-мансийский автономный округ