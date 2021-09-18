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В ХМАО упал гидросамолет с двумя людьми на борту
В ХМАО упал гидросамолет с двумя людьми на борту - РИА Новости, 18.09.2021
В ХМАО упал гидросамолет с двумя людьми на борту
Гидросамолет с двумя людьми упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, их ищут, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T15:27
2021-09-18T23:19
происшествия
советский район
советский
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Гидросамолет с двумя людьми упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, их ищут, сообщили в пресс-службе МЧС России."В 13:45 поступило сообщение, что в Советском районе (ХМАО-Югра), вблизи озера Глубокое (в 85 километрах от города Советский) произошло падение гидросамолета в болото. Предварительно на борту находилось два человека", — говорится в сообщении.Уточняется, что в поисково-спасательных работах задействованы 20 человек и шесть единиц техники, в том числе спецтехника — болотоход.
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происшествия, советский район, советский , ханты-мансийский автономный округ
15:27 18.09.2021 (обновлено: 23:19 18.09.2021)
 
В ХМАО упал гидросамолет с двумя людьми на борту

В Ханты-Мансийском автономном округе упал гидросамолет с двумя людьми на борту

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид с перевала Кулумыс на горную тайгу в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае
Вид с перевала Кулумыс на горную тайгу в природном парке Ергаки в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Гидросамолет с двумя людьми упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, их ищут, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В 13:45 поступило сообщение, что в Советском районе (ХМАО-Югра), вблизи озера Глубокое (в 85 километрах от города Советский) произошло падение гидросамолета в болото. Предварительно на борту находилось два человека", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в поисково-спасательных работах задействованы 20 человек и шесть единиц техники, в том числе спецтехника — болотоход.
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ПроисшествияСоветский районСоветскийХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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