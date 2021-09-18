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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210918/revaktsinatsiya-1750631294.html
Иммунолог рассказал, кому ревакцинация от COVID-19 понадобится досрочно
Иммунолог рассказал, кому ревакцинация от COVID-19 понадобится досрочно - РИА Новости, 18.09.2021
Иммунолог рассказал, кому ревакцинация от COVID-19 понадобится досрочно
Опасно ли проходить ревакцинацию от COVID-19 ранее, чем через полгода после первой прививки, и в каком случае это может быть необходимо, рассказал в интервью... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T02:08
2021-09-18T05:18
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Опасно ли проходить ревакцинацию от COVID-19 ранее, чем через полгода после первой прививки, и в каком случае это может быть необходимо, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.Минздрав России рекомендует проводить повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции через шесть месяцев после первичной, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет. Это оптимальный срок и пропускать его небезопасно, считает Крючков.Торопиться с ревакцинацией в большинстве случаев тоже не имеет смысла, продолжил иммунолог. Вреда это не принесет, но и положительного влияния на иммунитет не окажет."Никакой опасности в досрочной ревакцинации нет. Но и пользы большой тоже не будет, если ревакцинироваться через три-четыре месяца после полного курса вакцинации", – уточнил он.Проходить ревакцинацию раньше установленного министерством здравоохранения срока нужно в трех случаях, уверен кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков. Первый из них – это предстоящая поездка в страну с неблагополучной эпидемиологической ситуацией."Это разумно, если уже подходит срок ревакцинации. Если, например, у человека уже прошло пять или пять с половиной месяцев после прививки, и ему нужно поехать в те страны, где пандемия в полном разгаре, то, конечно, рекомендую до поездки успеть ревакцинироваться. Но вы должны так рассчитать, чтобы прошло минимум две недели с момента ревакцинации (до въезда в другую страну, – ред.). Если пройдет десять дней, неделя или меньше, скорее всего, никакого эффекта от дополнительной дозы вакцины не будет", – рассказал радио Sputnik врач.Кроме того, досрочная ревакцинация может оказаться необходима людям преклонного возраста, а также пациентам с некоторыми заболеваниями."Когда у человека есть отдельные выраженные иммунодефицитные состояния или когда человек глубоко пожилой, ревакцинация может понадобиться раньше. Это можно косвенно определить по отрицательному результату ИФА на соответствующие антитела, но это довольно редкие случаи", – добавил Крючков.Он предположил, что в дальнейшем пожилым людям будут делать прививку от коронавирусной инфекции каждые четыре-пять месяцев, а молодым и здоровым – каждые восемь-девять месяцев. Однако исследования, которые позволят точнее определиться со сроками, еще только проводятся, уточнил иммунолог.
https://ria.ru/20210917/vaktsina-1750532326.html
https://ria.ru/20210917/vaktsina-1750579422.html
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россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
02:08 18.09.2021 (обновлено: 05:18 18.09.2021)
 
Иммунолог рассказал, кому ревакцинация от COVID-19 понадобится досрочно

Иммунолог Крючков предупредил о необходимости досрочной ревакцинации при поездке за рубеж

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМужчина во время вакцинации от коронавирусной инфекции
Мужчина во время вакцинации от коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Опасно ли проходить ревакцинацию от COVID-19 ранее, чем через полгода после первой прививки, и в каком случае это может быть необходимо, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Минздрав России рекомендует проводить повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции через шесть месяцев после первичной, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет. Это оптимальный срок и пропускать его небезопасно, считает Крючков.
"Я не рекомендую тянуть больше семи месяцев, потому что есть риски: у значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает", – объяснил он.
Торопиться с ревакцинацией в большинстве случаев тоже не имеет смысла, продолжил иммунолог. Вреда это не принесет, но и положительного влияния на иммунитет не окажет.
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"Никакой опасности в досрочной ревакцинации нет. Но и пользы большой тоже не будет, если ревакцинироваться через три-четыре месяца после полного курса вакцинации", – уточнил он.
Проходить ревакцинацию раньше установленного министерством здравоохранения срока нужно в трех случаях, уверен кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков. Первый из них – это предстоящая поездка в страну с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
"Это разумно, если уже подходит срок ревакцинации. Если, например, у человека уже прошло пять или пять с половиной месяцев после прививки, и ему нужно поехать в те страны, где пандемия в полном разгаре, то, конечно, рекомендую до поездки успеть ревакцинироваться. Но вы должны так рассчитать, чтобы прошло минимум две недели с момента ревакцинации (до въезда в другую страну, – ред.). Если пройдет десять дней, неделя или меньше, скорее всего, никакого эффекта от дополнительной дозы вакцины не будет", – рассказал радио Sputnik врач.
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Кроме того, досрочная ревакцинация может оказаться необходима людям преклонного возраста, а также пациентам с некоторыми заболеваниями.
"Когда у человека есть отдельные выраженные иммунодефицитные состояния или когда человек глубоко пожилой, ревакцинация может понадобиться раньше. Это можно косвенно определить по отрицательному результату ИФА на соответствующие антитела, но это довольно редкие случаи", – добавил Крючков.
Он предположил, что в дальнейшем пожилым людям будут делать прививку от коронавирусной инфекции каждые четыре-пять месяцев, а молодым и здоровым – каждые восемь-девять месяцев. Однако исследования, которые позволят точнее определиться со сроками, еще только проводятся, уточнил иммунолог.
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