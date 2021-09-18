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Живописный променад появился на юго-востоке Москвы
Живописный променад появился на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 20.09.2021
Живописный променад появился на юго-востоке Москвы
Живописный променад появился на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-18T13:50
2021-09-20T13:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Живописный променад появился на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы."Завершено благоустройство сквера между улицами Белореченская и Верхние поля в 12-м микрорайоне Марьино, ЮВАО", - сообщили в пресс-службе.В комплексе рассказали, что за время работ была обновлена дорожно-тропиночная сеть, обустроены веломаршруты, установлены садовые диваны и качели, сделана детская площадка с горками, канатными комплексами и качелями, установлена спортивная площадка.Для комфортных прогулок в любое время суток установили почти 100 новых опор освещения.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
13:50 18.09.2021 (обновлено: 13:50 20.09.2021)
 

Живописный променад появился на юго-востоке Москвы

© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыЖивописный променад появился на юго-востоке Москвы
Живописный променад появился на юго-востоке Москвы
© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Живописный променад появился на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
"Завершено благоустройство сквера между улицами Белореченская и Верхние поля в 12-м микрорайоне Марьино, ЮВАО", - сообщили в пресс-службе.
В комплексе рассказали, что за время работ была обновлена дорожно-тропиночная сеть, обустроены веломаршруты, установлены садовые диваны и качели, сделана детская площадка с горками, канатными комплексами и качелями, установлена спортивная площадка.
"На входе пешеходов встречает оригинальная композиция из деревянных арок, а в центре сквера разбит цветущий "островок" из хвойных деревьев, кустарников и многолетних растений, между которыми проложены тропинки. Всего на территории высадили порядка 500 кустарников", - рассказали в комплексе.
Для комфортных прогулок в любое время суток установили почти 100 новых опор освещения.
Проект по благоустройству пешеходной зоны на Каширском шоссе
24 августа, 21:38Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Живописный променад появится на Каширском шоссе Москвы в 2021 году
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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