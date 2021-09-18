https://ria.ru/20210918/promenad-1750965868.html

Живописный променад появился на юго-востоке Москвы

Живописный променад появился на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 20.09.2021

Живописный променад появился на юго-востоке Москвы

Живописный променад появился на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-18T13:50

2021-09-18T13:50

2021-09-20T13:50

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общество

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Живописный променад появился на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы."Завершено благоустройство сквера между улицами Белореченская и Верхние поля в 12-м микрорайоне Марьино, ЮВАО", - сообщили в пресс-службе.В комплексе рассказали, что за время работ была обновлена дорожно-тропиночная сеть, обустроены веломаршруты, установлены садовые диваны и качели, сделана детская площадка с горками, канатными комплексами и качелями, установлена спортивная площадка.Для комфортных прогулок в любое время суток установили почти 100 новых опор освещения.

https://ria.ru/20210824/promenad-1747404664.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы