13:50 18.09.2021 (обновлено: 13:50 20.09.2021)
Живописный променад появился на юго-востоке Москвы
© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыЖивописный променад появился на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Живописный променад появился на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
"Завершено благоустройство сквера между улицами Белореченская и Верхние поля в 12-м микрорайоне Марьино, ЮВАО", - сообщили в пресс-службе.
В комплексе рассказали, что за время работ была обновлена дорожно-тропиночная сеть, обустроены веломаршруты, установлены садовые диваны и качели, сделана детская площадка с горками, канатными комплексами и качелями, установлена спортивная площадка.
"На входе пешеходов встречает оригинальная композиция из деревянных арок, а в центре сквера разбит цветущий "островок" из хвойных деревьев, кустарников и многолетних растений, между которыми проложены тропинки. Всего на территории высадили порядка 500 кустарников", - рассказали в комплексе.
Для комфортных прогулок в любое время суток установили почти 100 новых опор освещения.