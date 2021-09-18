Поклонская ответила на призыв Киева не признавать легитимность Госдумы
Поклонская: в призыве Киева не признавать легитимность новой Госдумы нет здравого смысла
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что в призыве МИД Украины не признавать легитимность Госдумы РФ нового созыва из-за Крыма нет здравого смысла.
Ранее МИД Украины призвал иностранные государства и международные организации заявить о непризнании результатов выборов в Крыму и нелегитимности сформированной таким образом Государственной думы РФ, а также усилить давление на Россию и расширить санкции.
"Призывы украинской власти не признавать Госдуму нового созыва являются оправданием преступлений своих предшественников 2014 года по развалу и продаже Украины и никакого здравого смысла не имеют", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее мнению, киевским властям, прежде чем делать такие заявления, стоит вернуться к событиям 2013-2014 годов в собственной стране, в результате которых незаконно был изменен конституционный строй и принят ряд преступных политических решений.
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"Следствием этого Крым и стал российским, а люди, слышащие угрозы в свой адрес, реализовали свое право на самоопределение. В 2014 году в Киеве хотели перемен, они их получили", - сказала депутат.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.