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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/poklonskaya-1750714228.html
Поклонская ответила на призыв Киева не признавать легитимность Госдумы
Поклонская ответила на призыв Киева не признавать легитимность Госдумы - РИА Новости, 18.09.2021
Поклонская ответила на призыв Киева не признавать легитимность Госдумы
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что в призыве МИД Украины не признавать легитимность Госдумы РФ нового созыва из-за... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T20:31
2021-09-18T20:31
выборы в государственную думу
украина
киев
госдума рф
мид украины
наталья поклонская
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что в призыве МИД Украины не признавать легитимность Госдумы РФ нового созыва из-за Крыма нет здравого смысла.Ранее МИД Украины призвал иностранные государства и международные организации заявить о непризнании результатов выборов в Крыму и нелегитимности сформированной таким образом Государственной думы РФ, а также усилить давление на Россию и расширить санкции."Призывы украинской власти не признавать Госдуму нового созыва являются оправданием преступлений своих предшественников 2014 года по развалу и продаже Украины и никакого здравого смысла не имеют", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее мнению, киевским властям, прежде чем делать такие заявления, стоит вернуться к событиям 2013-2014 годов в собственной стране, в результате которых незаконно был изменен конституционный строй и принят ряд преступных политических решений."Следствием этого Крым и стал российским, а люди, слышащие угрозы в свой адрес, реализовали свое право на самоопределение. В 2014 году в Киеве хотели перемен, они их получили", - сказала депутат.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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украина, киев, госдума рф, мид украины, наталья поклонская, россия
20:31 18.09.2021
 
Поклонская ответила на призыв Киева не признавать легитимность Госдумы

Поклонская: в призыве Киева не признавать легитимность новой Госдумы нет здравого смысла

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что в призыве МИД Украины не признавать легитимность Госдумы РФ нового созыва из-за Крыма нет здравого смысла.
Ранее МИД Украины призвал иностранные государства и международные организации заявить о непризнании результатов выборов в Крыму и нелегитимности сформированной таким образом Государственной думы РФ, а также усилить давление на Россию и расширить санкции.
"Призывы украинской власти не признавать Госдуму нового созыва являются оправданием преступлений своих предшественников 2014 года по развалу и продаже Украины и никакого здравого смысла не имеют", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее мнению, киевским властям, прежде чем делать такие заявления, стоит вернуться к событиям 2013-2014 годов в собственной стране, в результате которых незаконно был изменен конституционный строй и принят ряд преступных политических решений.
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"Следствием этого Крым и стал российским, а люди, слышащие угрозы в свой адрес, реализовали свое право на самоопределение. В 2014 году в Киеве хотели перемен, они их получили", - сказала депутат.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуУкраинаКиевГосдума РФМИД УкраиныНаталья ПоклонскаяРоссия
 
 
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