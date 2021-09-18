https://ria.ru/20210918/poklonskaya-1750714228.html

Поклонская ответила на призыв Киева не признавать легитимность Госдумы

Поклонская ответила на призыв Киева не признавать легитимность Госдумы - РИА Новости, 18.09.2021

Поклонская ответила на призыв Киева не признавать легитимность Госдумы

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что в призыве МИД Украины не признавать легитимность Госдумы РФ нового созыва из-за... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T20:31

2021-09-18T20:31

2021-09-18T20:31

выборы в государственную думу

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наталья поклонская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что в призыве МИД Украины не признавать легитимность Госдумы РФ нового созыва из-за Крыма нет здравого смысла.Ранее МИД Украины призвал иностранные государства и международные организации заявить о непризнании результатов выборов в Крыму и нелегитимности сформированной таким образом Государственной думы РФ, а также усилить давление на Россию и расширить санкции."Призывы украинской власти не признавать Госдуму нового созыва являются оправданием преступлений своих предшественников 2014 года по развалу и продаже Украины и никакого здравого смысла не имеют", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее мнению, киевским властям, прежде чем делать такие заявления, стоит вернуться к событиям 2013-2014 годов в собственной стране, в результате которых незаконно был изменен конституционный строй и принят ряд преступных политических решений."Следствием этого Крым и стал российским, а люди, слышащие угрозы в свой адрес, реализовали свое право на самоопределение. В 2014 году в Киеве хотели перемен, они их получили", - сказала депутат.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://radiosputnik.ria.ru/20210828/volodin-1747671746.html

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украина, киев, госдума рф, мид украины, наталья поклонская, россия