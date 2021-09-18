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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 18.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Облачная погода без дождей ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T09:16
2021-09-18T09:16
2021-09-18T09:16
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погода
михаил леус
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Облачная погода без дождей ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня на погоду в столице окажет влияние гребень антициклона с севера. После малооблачного утра к вечеру небо будут затягивать облака, но дождей не ожидается. Температура воздуха - плюс 11-13, по области - плюс 9-14", — сообщил Леус.Синоптик добавил, что температурный фон остается существенно ниже климатической нормы. Ветер восточный, 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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москва, погода, михаил леус
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптик Леус: москвичей ожидают в субботу облачная погода и до 13 градусов тепла