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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
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В Москве на участке с разорванной печатью нарушений не нашли
В Москве на участке с разорванной печатью нарушений не нашли - РИА Новости, 18.09.2021
В Москве на участке с разорванной печатью нарушений не нашли
УИК в московском районе Теплый Стан, где ночью была обнаружена разорванная печать, осмотрели, техника и документы - на своих местах, сообщается в... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T15:53
2021-09-18T15:53
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выборы в государственную думу
мосгоризбирком
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. УИК в московском районе Теплый Стан, где ночью была обнаружена разорванная печать, осмотрели, техника и документы - на своих местах, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.Ранее на сайте "Карта нарушений" сообщалось, что печать на УИК №2385, поставленная накануне вечером, была разорвана.Отмечается, что УИК №2385 закрыт для посещения посторонних, так как расположен в здании пансионата для ветеранов. Ночью в нём находятся только дежурный персонал и проживающие ветераны."При открытии участка в 7.00 было обнаружено, что печать на двери разорвана. В присутствии членов комиссии и наблюдателей участок был обследован. Установлено, что все оборудование стоит на своих местах, ничего не пропало. Все документы были в сейфе, который, как показала проверка, не был вскрыт. Соотношение контрольных цифр на 20.00 17.09.2021 соответствуют данным на 8.00 18.09.2021. Следует отметить, что УИК №2385 используются КОИБы. Нарушения избирательного законодательства отсутствуют", - говорится в сообщении.
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выборы, москва, выборы в государственную думу, мосгоризбирком, россия
15:53 18.09.2021
 
В Москве на участке с разорванной печатью нарушений не нашли

В Москве на участке с разорванной печатью нарушений избирательного законодательства нет

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке
Девушка голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. УИК в московском районе Теплый Стан, где ночью была обнаружена разорванная печать, осмотрели, техника и документы - на своих местах, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.
Ранее на сайте "Карта нарушений" сообщалось, что печать на УИК №2385, поставленная накануне вечером, была разорвана.
Отмечается, что УИК №2385 закрыт для посещения посторонних, так как расположен в здании пансионата для ветеранов. Ночью в нём находятся только дежурный персонал и проживающие ветераны.
"При открытии участка в 7.00 было обнаружено, что печать на двери разорвана. В присутствии членов комиссии и наблюдателей участок был обследован. Установлено, что все оборудование стоит на своих местах, ничего не пропало. Все документы были в сейфе, который, как показала проверка, не был вскрыт. Соотношение контрольных цифр на 20.00 17.09.2021 соответствуют данным на 8.00 18.09.2021. Следует отметить, что УИК №2385 используются КОИБы. Нарушения избирательного законодательства отсутствуют", - говорится в сообщении.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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