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Мэр Парижа назвала встречу с Тихановской "большой честью"

Мэр Парижа назвала встречу с Тихановской "большой честью" - РИА Новости, 18.09.2021

Мэр Парижа назвала встречу с Тихановской "большой честью"

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что провела встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая находится во французской... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:25

2021-09-18T16:25

2021-09-18T16:25

в мире

вильнюс

белоруссия

минск

мид франции‎

кгб белоруссии

жан-ив ле дриан

анн идальго

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ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что провела встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая находится во французской столице."Для меня большая честь встретиться со Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции. Париж всегда на стороне тех, кто ведет борьбу за демократию и права человека. Выражаю свою поддержку белорусским гражданам", - написала Идальго в Twitter.В среду в Париже с Тихановской встретился глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.Ранее Тихановская в своей колонке, опубликованной в газете Ouest-France, обратилась с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы вывести Белоруссию из кризиса.В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.

https://radiosputnik.ria.ru/20210914/tikhanovskaya-1750034208.html

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