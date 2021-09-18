Мэр Парижа назвала встречу с Тихановской "большой честью"
Мэр Парижа Анн Идальго назвала встречу со Светланой Тихановской "большой честью"
ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что провела встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая находится во французской столице.
Très honorée de rencontrer Sviatlana @Tsihanouskaya, leader de l’opposition en Biélorussie. Paris se tient toujours aux côtés de celles et de ceux qui se battent pour la démocratie et les droits humains. Tout mon soutien aux citoyennes et aux citoyens biélorusses. pic.twitter.com/246cEx3rK0— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 18, 2021
В среду в Париже с Тихановской встретился глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Ранее Тихановская в своей колонке, опубликованной в газете Ouest-France, обратилась с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы вывести Белоруссию из кризиса.
В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
14 сентября, 16:05В миреТихановская выступила с обращением к Макрону