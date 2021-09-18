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Мэр Парижа назвала встречу с Тихановской "большой честью"
Мэр Парижа назвала встречу с Тихановской "большой честью" - РИА Новости, 18.09.2021
Мэр Парижа назвала встречу с Тихановской "большой честью"
Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что провела встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая находится во французской... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T16:25
2021-09-18T16:25
в мире
вильнюс
белоруссия
минск
мид франции‎
кгб белоруссии
жан-ив ле дриан
анн идальго
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ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что провела встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая находится во французской столице."Для меня большая честь встретиться со Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции. Париж всегда на стороне тех, кто ведет борьбу за демократию и права человека. Выражаю свою поддержку белорусским гражданам", - написала Идальго в Twitter.В среду в Париже с Тихановской встретился глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.Ранее Тихановская в своей колонке, опубликованной в газете Ouest-France, обратилась с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы вывести Белоруссию из кризиса.В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
https://radiosputnik.ria.ru/20210914/tikhanovskaya-1750034208.html
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в мире, вильнюс, белоруссия, минск, мид франции‎, кгб белоруссии, жан-ив ле дриан, анн идальго, эммануэль макрон
16:25 18.09.2021
 
Мэр Парижа назвала встречу с Тихановской "большой честью"

Мэр Парижа Анн Идальго назвала встречу со Светланой Тихановской "большой честью"

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкMэр Парижа Анн Идальго
Mэр Парижа Анн Идальго - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что провела встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая находится во французской столице.
"Для меня большая честь встретиться со Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции. Париж всегда на стороне тех, кто ведет борьбу за демократию и права человека. Выражаю свою поддержку белорусским гражданам", - написала Идальго в Twitter.
В среду в Париже с Тихановской встретился глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Ранее Тихановская в своей колонке, опубликованной в газете Ouest-France, обратилась с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы вывести Белоруссию из кризиса.
В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 16:05В мире
Тихановская выступила с обращением к Макрону
 
В миреВильнюсБелоруссияМинскМИД Франции‎КГБ БелоруссииЖан-Ив Ле ДрианАнн ИдальгоЭммануэль Макрон
 
 
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