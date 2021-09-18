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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/pamfilova-1750667902.html
Глава ЦИК напомнила о необходимости соблюдения дня тишины
Глава ЦИК напомнила о необходимости соблюдения дня тишины - РИА Новости, 18.09.2021
Глава ЦИК напомнила о необходимости соблюдения дня тишины
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова напомнила участникам выборов о необходимости воздерживаться от агитации во все дни голосования. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T13:04
2021-09-18T13:40
выборы в государственную думу
политика
элла памфилова
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова напомнила участникам выборов о необходимости воздерживаться от агитации во все дни голосования.По ее словам, нарушения, в том числе, со стороны СМИ, уже были."Я прошу очень жестко придерживаться правил. Выборы пройдут, и мы это так не оставим", — добавила руководитель Центризбиркома.Голосование за представителей в органах власти разных уровней проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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политика, элла памфилова
13:04 18.09.2021 (обновлено: 13:40 18.09.2021)
 
Глава ЦИК напомнила о необходимости соблюдения дня тишины

Глава ЦИК Памфилова напомнила о необходимости воздерживаться от агитации во время выборов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМужчина голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия
Мужчина голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова напомнила участникам выборов о необходимости воздерживаться от агитации во все дни голосования.
"Никто день тишины не отменял. Согласно законодательству о выборах, агитация в дни голосования запрещена. По сути, у нас три дня тишины, когда проходит процесс голосования: вчера, сегодня и завтра. Не должно быть никакой предвыборной агитации, иначе это считается нарушением закона", — подчеркнула Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.
По ее словам, нарушения, в том числе, со стороны СМИ, уже были.
"Я прошу очень жестко придерживаться правил. Выборы пройдут, и мы это так не оставим", — добавила руководитель Центризбиркома.
Голосование за представителей в органах власти разных уровней проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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