https://ria.ru/20210918/pamfilova-1750667902.html

Глава ЦИК напомнила о необходимости соблюдения дня тишины

Глава ЦИК напомнила о необходимости соблюдения дня тишины - РИА Новости, 18.09.2021

Глава ЦИК напомнила о необходимости соблюдения дня тишины

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова напомнила участникам выборов о необходимости воздерживаться от агитации во все дни голосования. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T13:04

2021-09-18T13:04

2021-09-18T13:40

выборы в государственную думу

политика

элла памфилова

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова напомнила участникам выборов о необходимости воздерживаться от агитации во все дни голосования.По ее словам, нарушения, в том числе, со стороны СМИ, уже были."Я прошу очень жестко придерживаться правил. Выборы пройдут, и мы это так не оставим", — добавила руководитель Центризбиркома.Голосование за представителей в органах власти разных уровней проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, элла памфилова