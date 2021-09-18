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Брифинг ЦИК по второму дню выборов в Госдуму. Трансляция
Брифинг ЦИК по второму дню выборов в Госдуму. Трансляция - РИА Новости, 18.09.2021
Брифинг ЦИК по второму дню выборов в Госдуму. Трансляция
Центральная избирательная комиссия проводит брифинг, посвященный второму дню голосования на выборах в Госдуму. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T12:18
2021-09-18T12:18
2021-09-18T14:22
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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Центральная избирательная комиссия проводит брифинг, посвященный второму дню голосования на выборах в Госдуму.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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LIVE: Брифинг Памфиловой о голосовании в Госдуму в начале второго дня выборов
LIVE: Брифинг Памфиловой о голосовании в Госдуму в начале второго дня выборов
2021-09-18T12:18
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PT152M25S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, видео
Брифинг ЦИК по второму дню выборов в Госдуму. Трансляция
Центральная избирательная комиссия проводит брифинг, посвященный второму дню голосования на выборах в Госдуму.
2021-09-18T12:18
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PT152M25S
12:18 18.09.2021 (обновлено: 14:22 18.09.2021)
Брифинг ЦИК по второму дню выборов в Госдуму. Трансляция
Центральная избирательная комиссия проводит брифинг, посвященный второму дню голосования на выборах в Госдуму.