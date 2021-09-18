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В США назвали оружие, способное лишить Россию преимущества
В США назвали оружие, способное лишить Россию преимущества - РИА Новости, 18.09.2021
В США назвали оружие, способное лишить Россию преимущества
Обозреватель журнала National Interest Крис Осборн заявил, что Вашингтон "наступает на пятки" Москве в сфере гиперзвукового оружия. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T16:02
2021-09-18T20:55
технологии
сша
вашингтон (город)
москва
юрий борисов (вице-премьер)
россия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Обозреватель журнала National Interest Крис Осборн заявил, что Вашингтон "наступает на пятки" Москве в сфере гиперзвукового оружия.Автор статьи процитировал вице-премьера России Юрия Борисова, по словам которого, стране удалось опередить Запад в развитии этой отрасли. Политик напомнил, что прежде Москва старалась идти вровень или догоняла ведущие зарубежные разработки.Осборн признал, что у России есть впечатляющие образцы гиперзвукового вооружения, в числе которых — противокорабельные крылатые ракеты "Циркон", а также авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Тем не менее обозреватель считает, что Соединенные Штаты продолжают стремительно развиваться в создании гиперзвукового оружия. Одной из успешных разработок, по его мнению, стал гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), который появится в армии в 2023 году."В первоначальной конфигурации планируется развертывание ракетной батареи из четырех пусковых установок и центра управления. LRHW может применяться сухопутными войсками и флотом, поскольку боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак. Каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, то есть в батарее их будет сразу восемь", — отметил Осборн.Если такую батарею отправить в незащищенную зону противника, то при одновременном применении стольких ракет возникнет угроза для сил оппонента. "В большинстве своем это сводится к тому, что если Россия и сохраняет тактическое преимущество, то разрыв начинает сокращаться", — подытожил автор материала.Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Москва вырвалась вперед по сравнению с западными странами в области разработки гиперзвукового оружия. По его словам, создание новых вооружений соответствует основным тенденциям развития военной техники, которые идут по пути использования высокоточного оружия, активного применения беспилотных систем и роботизации.
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сша
вашингтон (город)
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технологии, сша, вашингтон (город), москва, юрий борисов (вице-премьер), россия
16:02 18.09.2021 (обновлено: 20:55 18.09.2021)
 
В США назвали оружие, способное лишить Россию преимущества

National Interest: американский комплекс LRHW лишит Россию преимущества в гонке вооружений

© Фото : Elliot ValdezПервый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW)
Первый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© Фото : Elliot Valdez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Обозреватель журнала National Interest Крис Осборн заявил, что Вашингтон "наступает на пятки" Москве в сфере гиперзвукового оружия.
Автор статьи процитировал вице-премьера России Юрия Борисова, по словам которого, стране удалось опередить Запад в развитии этой отрасли. Политик напомнил, что прежде Москва старалась идти вровень или догоняла ведущие зарубежные разработки.
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Осборн признал, что у России есть впечатляющие образцы гиперзвукового вооружения, в числе которых — противокорабельные крылатые ракеты "Циркон", а также авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Тем не менее обозреватель считает, что Соединенные Штаты продолжают стремительно развиваться в создании гиперзвукового оружия. Одной из успешных разработок, по его мнению, стал гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), который появится в армии в 2023 году.
"В первоначальной конфигурации планируется развертывание ракетной батареи из четырех пусковых установок и центра управления. LRHW может применяться сухопутными войсками и флотом, поскольку боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак. Каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, то есть в батарее их будет сразу восемь", — отметил Осборн.
Если такую батарею отправить в незащищенную зону противника, то при одновременном применении стольких ракет возникнет угроза для сил оппонента. "В большинстве своем это сводится к тому, что если Россия и сохраняет тактическое преимущество, то разрыв начинает сокращаться", — подытожил автор материала.
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Москва вырвалась вперед по сравнению с западными странами в области разработки гиперзвукового оружия. По его словам, создание новых вооружений соответствует основным тенденциям развития военной техники, которые идут по пути использования высокоточного оружия, активного применения беспилотных систем и роботизации.
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