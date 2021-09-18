https://ria.ru/20210918/oruzhie-1750690151.html

В США назвали оружие, способное лишить Россию преимущества

В США назвали оружие, способное лишить Россию преимущества - РИА Новости, 18.09.2021

В США назвали оружие, способное лишить Россию преимущества

Обозреватель журнала National Interest Крис Осборн заявил, что Вашингтон "наступает на пятки" Москве в сфере гиперзвукового оружия. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:02

2021-09-18T16:02

2021-09-18T20:55

технологии

сша

вашингтон (город)

москва

юрий борисов (вице-премьер)

россия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Обозреватель журнала National Interest Крис Осборн заявил, что Вашингтон "наступает на пятки" Москве в сфере гиперзвукового оружия.Автор статьи процитировал вице-премьера России Юрия Борисова, по словам которого, стране удалось опередить Запад в развитии этой отрасли. Политик напомнил, что прежде Москва старалась идти вровень или догоняла ведущие зарубежные разработки.Осборн признал, что у России есть впечатляющие образцы гиперзвукового вооружения, в числе которых — противокорабельные крылатые ракеты "Циркон", а также авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Тем не менее обозреватель считает, что Соединенные Штаты продолжают стремительно развиваться в создании гиперзвукового оружия. Одной из успешных разработок, по его мнению, стал гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), который появится в армии в 2023 году."В первоначальной конфигурации планируется развертывание ракетной батареи из четырех пусковых установок и центра управления. LRHW может применяться сухопутными войсками и флотом, поскольку боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак. Каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, то есть в батарее их будет сразу восемь", — отметил Осборн.Если такую батарею отправить в незащищенную зону противника, то при одновременном применении стольких ракет возникнет угроза для сил оппонента. "В большинстве своем это сводится к тому, что если Россия и сохраняет тактическое преимущество, то разрыв начинает сокращаться", — подытожил автор материала.Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Москва вырвалась вперед по сравнению с западными странами в области разработки гиперзвукового оружия. По его словам, создание новых вооружений соответствует основным тенденциям развития военной техники, которые идут по пути использования высокоточного оружия, активного применения беспилотных систем и роботизации.

https://ria.ru/20210917/tosochka-1750440678.html

https://ria.ru/20210917/strakh-1750569235.html

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вашингтон (город)

москва

россия

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технологии, сша, вашингтон (город), москва, юрий борисов (вице-премьер), россия