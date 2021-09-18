12:03 18.09.2021 (обновлено: 12:11 18.09.2021)
Путин поздравил Нетребко с юбилеем
Путин поздравил народную артистку России Нетребко с юбилеем
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летним юбилеем народную артистку РФ, оперную певицу Анну Нетребко, отметив, что ее голос восхищает миллионы людей по всему миру, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с юбилейным Днем рождения и с огромным удовольствием присоединяюсь к тем искренним, сердечным, самым добрым пожеланиям, которые звучат сегодня от множества поклонников вашего блистательного таланта. Ваша яркая индивидуальность и потрясающая артистичность, редкий по красоте и звучанию голос, вдохновенное творчество покоряют не только самую взыскательную публику, но и восхищают миллионы людей из разных стран", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что артистка, снискавшая безусловное профессиональное признание, будучи представительницей отечественной вокальной школы, является гордостью для России. Путин добавил, что страна гордится Нетребко также и потому, что она обаятельный, доброжелательный человек, обладающий жизнеутверждающим характером и четкой гражданской позицией.
"Ваши выступления, концерты на Родине – это всегда большое, ожидаемое событие, настоящий праздник красоты и высокого музыкального искусства. От всей души желаю вам здоровья и энергии, чтобы все планы были реализованы и принесли вам радость и новые успехи", - подчеркнул президент.
В субботу звезда мировой оперы Анна Нетребко отметит 50-летие гала-концертом в Кремлевском дворце.
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