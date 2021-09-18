Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210918/netrebko-1750661607.html
Путин поздравил Нетребко с юбилеем
Путин поздравил Нетребко с юбилеем - РИА Новости, 18.09.2021
Путин поздравил Нетребко с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летним юбилеем народную артистку РФ, оперную певицу Анну Нетребко, отметив, что ее голос восхищает миллионы людей РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T12:03
2021-09-18T12:11
культура
владимир путин
анна нетребко
новости культуры
россия
музыка
государственный кремлевский дворец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749909101_0:208:2772:1767_1920x0_80_0_0_a21d3248f9f8ee67092ace993d6f880f.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летним юбилеем народную артистку РФ, оперную певицу Анну Нетребко, отметив, что ее голос восхищает миллионы людей по всему миру, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с юбилейным Днем рождения и с огромным удовольствием присоединяюсь к тем искренним, сердечным, самым добрым пожеланиям, которые звучат сегодня от множества поклонников вашего блистательного таланта. Ваша яркая индивидуальность и потрясающая артистичность, редкий по красоте и звучанию голос, вдохновенное творчество покоряют не только самую взыскательную публику, но и восхищают миллионы людей из разных стран", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что артистка, снискавшая безусловное профессиональное признание, будучи представительницей отечественной вокальной школы, является гордостью для России. Путин добавил, что страна гордится Нетребко также и потому, что она обаятельный, доброжелательный человек, обладающий жизнеутверждающим характером и четкой гражданской позицией."Ваши выступления, концерты на Родине – это всегда большое, ожидаемое событие, настоящий праздник красоты и высокого музыкального искусства. От всей души желаю вам здоровья и энергии, чтобы все планы были реализованы и принесли вам радость и новые успехи", - подчеркнул президент.В субботу звезда мировой оперы Анна Нетребко отметит 50-летие гала-концертом в Кремлевском дворце.
https://ria.ru/20210914/netrebko-1749515499.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749909101_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_5ea0c5c9e5dd56efcbdda1bedd60cf70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, анна нетребко, новости культуры, россия, музыка, государственный кремлевский дворец
12:03 18.09.2021 (обновлено: 12:11 18.09.2021)
 
Путин поздравил Нетребко с юбилеем

Путин поздравил народную артистку России Нетребко с юбилеем

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
Оперная певица Анна Нетребко выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летним юбилеем народную артистку РФ, оперную певицу Анну Нетребко, отметив, что ее голос восхищает миллионы людей по всему миру, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с юбилейным Днем рождения и с огромным удовольствием присоединяюсь к тем искренним, сердечным, самым добрым пожеланиям, которые звучат сегодня от множества поклонников вашего блистательного таланта. Ваша яркая индивидуальность и потрясающая артистичность, редкий по красоте и звучанию голос, вдохновенное творчество покоряют не только самую взыскательную публику, но и восхищают миллионы людей из разных стран", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что артистка, снискавшая безусловное профессиональное признание, будучи представительницей отечественной вокальной школы, является гордостью для России. Путин добавил, что страна гордится Нетребко также и потому, что она обаятельный, доброжелательный человек, обладающий жизнеутверждающим характером и четкой гражданской позицией.
"Ваши выступления, концерты на Родине – это всегда большое, ожидаемое событие, настоящий праздник красоты и высокого музыкального искусства. От всей души желаю вам здоровья и энергии, чтобы все планы были реализованы и принесли вам радость и новые успехи", - подчеркнул президент.
В субботу звезда мировой оперы Анна Нетребко отметит 50-летие гала-концертом в Кремлевском дворце.
Анна Нетребко
14 сентября, 08:00Культура
Анна Нетребко: "Мне нужна свобода — во всем!"
 
КультураВладимир ПутинАнна НетребкоНовости культурыРоссияМузыкаГосударственный Кремлевский дворец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Посол России рассказал, как проходят выборы на участках в Японии
05:11Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента
05:10В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных
04:40Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула
04:13В Раде рассказали, как "подставилась" Украина
04:06В восьми регионах Сибири начался финальный день голосования
04:04Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе"
03:47Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании
03:33СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7
03:21В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
03:18Россиянам рассказали, что должно насторожить в выписке из ЕГРН
03:05В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона
02:48В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:27"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода
02:20Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
02:17Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину
02:15"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
02:09В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов
02:09Врач назвала лучшее время для кофе
01:59Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS
Лента новостейМолния