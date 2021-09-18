https://ria.ru/20210918/netrebko-1750661607.html

Путин поздравил Нетребко с юбилеем

Путин поздравил Нетребко с юбилеем - РИА Новости, 18.09.2021

Путин поздравил Нетребко с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летним юбилеем народную артистку РФ, оперную певицу Анну Нетребко, отметив, что ее голос восхищает миллионы людей РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T12:03

2021-09-18T12:03

2021-09-18T12:11

культура

владимир путин

анна нетребко

новости культуры

россия

музыка

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летним юбилеем народную артистку РФ, оперную певицу Анну Нетребко, отметив, что ее голос восхищает миллионы людей по всему миру, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с юбилейным Днем рождения и с огромным удовольствием присоединяюсь к тем искренним, сердечным, самым добрым пожеланиям, которые звучат сегодня от множества поклонников вашего блистательного таланта. Ваша яркая индивидуальность и потрясающая артистичность, редкий по красоте и звучанию голос, вдохновенное творчество покоряют не только самую взыскательную публику, но и восхищают миллионы людей из разных стран", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что артистка, снискавшая безусловное профессиональное признание, будучи представительницей отечественной вокальной школы, является гордостью для России. Путин добавил, что страна гордится Нетребко также и потому, что она обаятельный, доброжелательный человек, обладающий жизнеутверждающим характером и четкой гражданской позицией."Ваши выступления, концерты на Родине – это всегда большое, ожидаемое событие, настоящий праздник красоты и высокого музыкального искусства. От всей души желаю вам здоровья и энергии, чтобы все планы были реализованы и принесли вам радость и новые успехи", - подчеркнул президент.В субботу звезда мировой оперы Анна Нетребко отметит 50-летие гала-концертом в Кремлевском дворце.

https://ria.ru/20210914/netrebko-1749515499.html

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владимир путин, анна нетребко, новости культуры, россия, музыка, государственный кремлевский дворец