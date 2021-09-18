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ЦИК не зафиксировал нарушений, которые могут повлиять на итог голосования
ЦИК не зафиксировал нарушений, которые могут повлиять на итог голосования - РИА Новости, 18.09.2021
ЦИК не зафиксировал нарушений, которые могут повлиять на итог голосования
Нарушений, которые влияли бы на результат голосования в России, нет, заявил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T22:03
2021-09-18T22:03
2021-09-18T22:15
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нарушений, которые влияли бы на результат голосования в России, нет, заявил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев."Нарушений, которые влияли бы на результат голосования, нет", - сказал Булаев, отвечая на вопрос об итогах второго дня голосования.
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политика, цик рф, николай булаев, россия
22:03 18.09.2021 (обновлено: 22:15 18.09.2021)
ЦИК не зафиксировал нарушений, которые могут повлиять на итог голосования
ЦИК не зафиксировал нарушений, которые могут повлиять на результат голосования в России