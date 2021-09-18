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ЦИК не зафиксировал нарушений, которые могут повлиять на итог голосования

ЦИК не зафиксировал нарушений, которые могут повлиять на итог голосования - РИА Новости, 18.09.2021

ЦИК не зафиксировал нарушений, которые могут повлиять на итог голосования

Нарушений, которые влияли бы на результат голосования в России, нет, заявил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T22:03

2021-09-18T22:03

2021-09-18T22:15

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политика

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нарушений, которые влияли бы на результат голосования в России, нет, заявил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев."Нарушений, которые влияли бы на результат голосования, нет", - сказал Булаев, отвечая на вопрос об итогах второго дня голосования.

россия

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2021

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политика, цик рф, николай булаев, россия