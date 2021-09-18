https://ria.ru/20210918/narabotki-1750635006.html

Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"

Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти" - РИА Новости, 18.09.2021

Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"

Американские биологические лаборатории, некоторые из которых сейчас действуют у границ России и Китая, могут использовать наработки отряда №731 Квантунской... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T03:38

2021-09-18T03:38

2021-09-18T03:45

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сша

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китай

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Американские биологические лаборатории, некоторые из которых сейчас действуют у границ России и Китая, могут использовать наработки отряда №731 Квантунской армии, в котором в годы Второй мировой войны разрабатывалось и испытывалось бактериологическое оружие, заявил РИА Новости научный сотрудник Уханьского университета, бывший директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, крупный китайский историк У Эньюань.В субботу исполняется 90 лет "Мукденскому инциденту" - провокации на Южно-Маньчжурской железной дороге, устроенной японскими военными и использованной Токио в качестве предлога для вторжения Квантунской армии на северо-восток Китая. По мнению многих китайских историков, именно дата 18 сентября 1931 года должна считаться днем начала Второй мировой войны.У Эньюань был участником международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", который прошел в Хабаровске 6-7 сентября. РИА Новости было одним из организаторов форума. Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года."Я в своем выступлении на форуме в Хабаровске отметил: в те годы американцы забрали себе все материалы, касающиеся разработки бактериологического оружия отрядом №731", - сказал У Эньюань. По его словам, эти материалы были доставлены на американскую базу Форт-Детрик, где и по сей день располагается основная биологическая лаборатория Пентагона, а руководитель отряда генерал Сиро Исии был приглашен туда "в качестве высокопоставленного советника, отвечающего за разработку бактериологического оружия на основе спор сибирской язвы и других патогенов"."Поэтому можно с уверенностью утверждать, что в ходе исследований в Форт-Детрике использовались материалы Сиро Исии", - добавил историк.Сейчас у США по всему миру имеется около двухсот таких баз, как Форт-Детрик, некоторые из них расположены на границе Китая и России, отметил У Эньюань.В отряде №731 велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда №731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек - китайцев, корейцев, русских, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда №731 в районе Харбина.Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители отряда №731 Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Вашингтон неоднократно отказывал Москве в просьбах выдать Исии и других преступников для суда в СССР. Впоследствии Исии работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с Исии.И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил юридическую точку во Второй мировой войне, позволив восторжествовать Нюрнбергским принципам – ряд японских военных преступников, непосредственно участвовавших в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в апреле нынешнего года в интервью газете "Коммерсант" указал, что в мире, особенно у границ России и Китая, как на дрожжах растут все новые и новые биологические лаборатории, находящиеся под американским контролем. Есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие, отмечал Патрушев.В мае первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов в интервью РИА Новости заявил, что смертельные микробы из лабораторий США и НАТО, расположенных у границ России, могут как бы случайно попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на российской территории, так и в сопредельных странах. Он также сообщил, что США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного толка, и навязывают их выполнение через различные совместные программы, декларируемые как миролюбивые.

https://ria.ru/20210907/zhertvy-1748960727.html

https://ria.ru/20210907/issledovaniya-1748957538.html

https://ria.ru/20210907/protsess-1748956584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сша, япония, китай, россия