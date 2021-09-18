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Памфилова принесла соболезнования из-за смерти секретаря избиркома Бурятии
Памфилова принесла соболезнования из-за смерти секретаря избиркома Бурятии - РИА Новости, 18.09.2021
Памфилова принесла соболезнования из-за смерти секретаря избиркома Бурятии
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова выразила соболезнования в связи с кончиной секретаря избирательной комиссии Бурятии Дулмы Нахановой. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T12:43
2021-09-18T12:43
2021-09-18T12:43
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова выразила соболезнования в связи с кончиной секретаря избирательной комиссии Бурятии Дулмы Нахановой."Сегодня в возрасте всего 42 лет скончалась Налханова Дулма Зыгбаевна, секретарь участковой избирательной комиссии номер 501, расположенного на территории муниципального образования "Окинский район" Республики Бурятия", - сказала Памфилова на брифинге в инфоцентре ЦИК."Только подумайте: всего 42 года. После ее смерти осталось трое сыновей - 19, 13 и 8 лет. Она вчера весь день отработала… Позвольте выразить минутой молчания нашу скорбь", - добавила она.
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общество, элла памфилова, республика бурятия, россия
Памфилова принесла соболезнования из-за смерти секретаря избиркома Бурятии
Памфилова принесла соболезнования из-за смерти секретаря избиркома Бурятии Дулмы Нахановой