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Памфилова принесла соболезнования из-за смерти секретаря избиркома Бурятии

Памфилова принесла соболезнования из-за смерти секретаря избиркома Бурятии - РИА Новости, 18.09.2021

Памфилова принесла соболезнования из-за смерти секретаря избиркома Бурятии

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова выразила соболезнования в связи с кончиной секретаря избирательной комиссии Бурятии Дулмы Нахановой. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T12:43

2021-09-18T12:43

2021-09-18T12:43

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общество

элла памфилова

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россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова выразила соболезнования в связи с кончиной секретаря избирательной комиссии Бурятии Дулмы Нахановой."Сегодня в возрасте всего 42 лет скончалась Налханова Дулма Зыгбаевна, секретарь участковой избирательной комиссии номер 501, расположенного на территории муниципального образования "Окинский район" Республики Бурятия", - сказала Памфилова на брифинге в инфоцентре ЦИК."Только подумайте: всего 42 года. После ее смерти осталось трое сыновей - 19, 13 и 8 лет. Она вчера весь день отработала… Позвольте выразить минутой молчания нашу скорбь", - добавила она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, элла памфилова, республика бурятия, россия