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Наблюдатели из Франции дали совет критикам выборов в России

Наблюдатели из Франции дали совет критикам выборов в России - РИА Новости, 18.09.2021

Наблюдатели из Франции дали совет критикам выборов в России

Депутат французского Национального собрания Жером Ламбер и экс-парламентарий Мишель Вуазен, прибывшие в Крым в качестве наблюдателей, посоветовали критикам... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T19:41

2021-09-18T19:41

2021-09-18T20:11

выборы в государственную думу

в мире

сербия

франция

госдума рф

выборы в государственную думу

жером ламбер

михаил малышев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Депутат французского Национального собрания Жером Ламбер и экс-парламентарий Мишель Вуазен, прибывшие в Крым в качестве наблюдателей, посоветовали критикам российских выборов лично посетить страну и оценить ход голосования.Они отметили, что много негативных комментариев об избирательном процессе звучит "от представителей англосаксонского мира"."Если бы те люди, которые критикуют выборы, могли бы приехать, они бы убедились, что избирательный процесс проходит в полном соответствии с международным демократическим стандартом", — сказал Ламбер на встрече с главой избиркома республики Михаилом Малышевым.Экс-депутат французского парламента Мишель Вуазен также дал совет международным мониторинговым миссиям.В Крым прибыли иностранные наблюдатели из разных стран мира, в том числе из Франции и Сербии.На этой неделе Европарламент утвердил доклад с призывом ужесточить политику в отношении Москвы. В одной из поправок также предлагалось подготовиться к "непризнанию выборов" и ввести санкции против наблюдателей в Крыму. На полуострове это назвали проявлением двойных стандартов со стороны Запада.Единый день голосования на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00.Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Дистанционное электронное голосование состоится в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.По данным ЦИК, в качестве наблюдателей на выборах в Россию прибыли представители множества организаций, среди которых — Лига арабских государств, Арабская ассоциация избирательных органов (АрАИО), Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ, ШОС, ПАСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), Межпарламентская ассамблея православия, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Миссия наблюдателей от СНГ.Ситуационный центр Общественной палаты круглосуточно наблюдает за ходом голосования на протяжении всех трех дней выборов. Более 40 волонтеров в режиме реального времени получают информацию от общественных наблюдателей на избирательных участках, а также обрабатывают сообщения, поступающие через горячую линию и мобильное приложение "Общественный наблюдатель".

https://ria.ru/20210918/vyborvy-1750707416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сербия, франция, госдума рф, выборы в государственную думу, жером ламбер, михаил малышев, европарламент, россия