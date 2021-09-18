https://ria.ru/20210918/minkultury-1750659452.html

Минкультуры отказало в прокате фильму "Искушение"

Минкультуры отказало в прокате фильму "Искушение" - РИА Новости, 18.09.2021

Минкультуры отказало в прокате фильму "Искушение"

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение",... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T11:43

2021-09-18T11:43

2021-09-18T14:58

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение", соответствующий документ опубликован на сайте ведомства."Отказать ООО "Капелла Фильм" в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм "Искушение", — говорится в документе.По данным из сообщества кинопрокатной компании Capella Film в соцсети "ВКонтакте", в фильме представлена Италия эпохи Возрождения. Согласно сюжету, главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу и вскоре об их запретной страсти узнают за пределами монастыря.

https://ria.ru/20210611/prokat-1736668646.html

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2021

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италия, пол верховен, россия, новости культуры, кино и сериалы