https://ria.ru/20210918/minkultury-1750659452.html
Минкультуры отказало в прокате фильму "Искушение"
Минкультуры отказало в прокате фильму "Искушение" - РИА Новости, 18.09.2021
Минкультуры отказало в прокате фильму "Искушение"
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение",... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:43
2021-09-18T11:43
2021-09-18T14:58
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение", соответствующий документ опубликован на сайте ведомства."Отказать ООО "Капелла Фильм" в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм "Искушение", — говорится в документе.По данным из сообщества кинопрокатной компании Capella Film в соцсети "ВКонтакте", в фильме представлена Италия эпохи Возрождения. Согласно сюжету, главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу и вскоре об их запретной страсти узнают за пределами монастыря.
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италия, пол верховен, россия, новости культуры, кино и сериалы
11:43 18.09.2021 (обновлено: 14:58 18.09.2021)
Минкультуры отказало в прокате фильму "Искушение"
Минкультуры отказало в прокате фильму режиссера Пола Верховена "Искушение"