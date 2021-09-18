США вывезут тысячи гаитянских мигрантов, прибывающих в Техас, сообщили СМИ
Washington Post: США на самолетах вывезут тысячи гаитянских мигрантов, прибывающих в Техас
© AP Photo / Ramon EspinosaМигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США
© AP Photo / Ramon Espinosa
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США с воскресенья начнут депортировать гаитянских мигрантов на самолетах обратно в Гаити, сейчас почти 14 тысяч человек прибыли в импровизированный лагерь в Техасе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленных чиновников.
Днем ранее газета сообщила, что более восьми тысяч беженцев из Гаити скопились под пограничным мостом в американском штате Техас в надежде получить убежище в США.
Три источника сообщили изданию, что в день будет производиться до восьми рейсов. Власти Гаити согласились принимать не менее трех рейсов в день, но администрация США хочет настоять на большем, чтобы остановить поток мигрантов, сообщил один чиновник. Источники сообщили, что мигранты, опасающиеся депортации, могут направиться в Мексику или просто покинуть лагерь и попытаться незаконно остаться в США.
Как рассказал изданию один из чиновников, мера не направлена против гаитян. "Речь не идет о конкретной стране... Речь идет об обеспечении соблюдения пограничных ограничений в отношении тех, кто продолжает незаконно въезжать в страну и подвергать риску свою жизнь и жизнь федеральных служащих", - сказал он.
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