https://ria.ru/20210918/migranty-1750642593.html

США вывезут тысячи гаитянских мигрантов, прибывающих в Техас, сообщили СМИ

США вывезут тысячи гаитянских мигрантов, прибывающих в Техас, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2021

США вывезут тысячи гаитянских мигрантов, прибывающих в Техас, сообщили СМИ

США с воскресенья начнут депортировать гаитянских мигрантов на самолетах обратно в Гаити, сейчас почти 14 тысяч человек прибыли в импровизированный лагерь в... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T08:43

2021-09-18T08:43

2021-09-18T08:43

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США с воскресенья начнут депортировать гаитянских мигрантов на самолетах обратно в Гаити, сейчас почти 14 тысяч человек прибыли в импровизированный лагерь в Техасе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленных чиновников.Днем ранее газета сообщила, что более восьми тысяч беженцев из Гаити скопились под пограничным мостом в американском штате Техас в надежде получить убежище в США.Три источника сообщили изданию, что в день будет производиться до восьми рейсов. Власти Гаити согласились принимать не менее трех рейсов в день, но администрация США хочет настоять на большем, чтобы остановить поток мигрантов, сообщил один чиновник. Источники сообщили, что мигранты, опасающиеся депортации, могут направиться в Мексику или просто покинуть лагерь и попытаться незаконно остаться в США.Как рассказал изданию один из чиновников, мера не направлена против гаитян. "Речь не идет о конкретной стране... Речь идет об обеспечении соблюдения пограничных ограничений в отношении тех, кто продолжает незаконно въезжать в страну и подвергать риску свою жизнь и жизнь федеральных служащих", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/migranty-1744861896.html

https://ria.ru/20190716/1556556729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, мексика, гаити