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https://ria.ru/20210918/migranty-1750642593.html
США вывезут тысячи гаитянских мигрантов, прибывающих в Техас, сообщили СМИ
США вывезут тысячи гаитянских мигрантов, прибывающих в Техас, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2021
США вывезут тысячи гаитянских мигрантов, прибывающих в Техас, сообщили СМИ
США с воскресенья начнут депортировать гаитянских мигрантов на самолетах обратно в Гаити, сейчас почти 14 тысяч человек прибыли в импровизированный лагерь в... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T08:43
2021-09-18T08:43
в мире
сша
мексика
гаити
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США с воскресенья начнут депортировать гаитянских мигрантов на самолетах обратно в Гаити, сейчас почти 14 тысяч человек прибыли в импровизированный лагерь в Техасе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленных чиновников.Днем ранее газета сообщила, что более восьми тысяч беженцев из Гаити скопились под пограничным мостом в американском штате Техас в надежде получить убежище в США.Три источника сообщили изданию, что в день будет производиться до восьми рейсов. Власти Гаити согласились принимать не менее трех рейсов в день, но администрация США хочет настоять на большем, чтобы остановить поток мигрантов, сообщил один чиновник. Источники сообщили, что мигранты, опасающиеся депортации, могут направиться в Мексику или просто покинуть лагерь и попытаться незаконно остаться в США.Как рассказал изданию один из чиновников, мера не направлена против гаитян. "Речь не идет о конкретной стране... Речь идет об обеспечении соблюдения пограничных ограничений в отношении тех, кто продолжает незаконно въезжать в страну и подвергать риску свою жизнь и жизнь федеральных служащих", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/migranty-1744861896.html
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в мире, сша, мексика, гаити
08:43 18.09.2021
 
США вывезут тысячи гаитянских мигрантов, прибывающих в Техас, сообщили СМИ

Washington Post: США на самолетах вывезут тысячи гаитянских мигрантов, прибывающих в Техас

© AP Photo / Ramon EspinosaМигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США
Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© AP Photo / Ramon Espinosa
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США с воскресенья начнут депортировать гаитянских мигрантов на самолетах обратно в Гаити, сейчас почти 14 тысяч человек прибыли в импровизированный лагерь в Техасе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленных чиновников.
Днем ранее газета сообщила, что более восьми тысяч беженцев из Гаити скопились под пограничным мостом в американском штате Техас в надежде получить убежище в США.
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Три источника сообщили изданию, что в день будет производиться до восьми рейсов. Власти Гаити согласились принимать не менее трех рейсов в день, но администрация США хочет настоять на большем, чтобы остановить поток мигрантов, сообщил один чиновник. Источники сообщили, что мигранты, опасающиеся депортации, могут направиться в Мексику или просто покинуть лагерь и попытаться незаконно остаться в США.
Как рассказал изданию один из чиновников, мера не направлена против гаитян. "Речь не идет о конкретной стране... Речь идет об обеспечении соблюдения пограничных ограничений в отношении тех, кто продолжает незаконно въезжать в страну и подвергать риску свою жизнь и жизнь федеральных служащих", - сказал он.
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