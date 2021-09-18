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В Кузбассе проверяют информацию о махинациях на выборах в Госдуму
В Кузбассе проверяют информацию о махинациях на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021
В Кузбассе проверяют информацию о махинациях на выборах в Госдуму
Правоохранители не подтверждают информацию о якобы махинациях с бюллетенями на избирательном участке в городе Осинники в Кемеровской области, свою проверку... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T14:13
2021-09-18T14:13
2021-09-18T14:13
выборы в государственную думу
политика
осинники
кемеровская область
госдума рф
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КЕМЕРОВО, 18 сен - РИА Новости. Правоохранители не подтверждают информацию о якобы махинациях с бюллетенями на избирательном участке в городе Осинники в Кемеровской области, свою проверку проводит областная избирательная комиссия, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.Ранее в соцсетях появились видео, на котором запечатлено, как три женщины перекладывают бумаги, автор ролика утверждает, что это якобы махинация с бюллетенями на одном из избирательных участков в городе Осинники."Идет проверка, со стороны МВД, полиции, данные не подтверждаются. Они выезжали, смотрели. (Сейчас) этот участок избирком проверяет", – сказала собеседница агентства.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, осинники, кемеровская область, госдума рф
В Кузбассе проверяют информацию о махинациях на выборах в Госдуму
Избирком Кузбасса проверяет информацию о махинациях с бюллетенями на выборах в Госдуму