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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210918/krikalev-1750658569.html
Крикалев прилетел в Калугу в День рождения Циолковского на самолете
Крикалев прилетел в Калугу в День рождения Циолковского на самолете - РИА Новости, 18.09.2021
Крикалев прилетел в Калугу в День рождения Циолковского на самолете
Благотворительный проект "Космос – детям" стартовал в Калуге в День рождения ученого К.Э. Циолковского, одним из ярких событий стала посадка на воду Яченского... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:38
2021-09-18T11:48
калужская область
калужская область
калуга
роскосмос
сергей крикалев
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КАЛУГА, 18 сен - РИА Новости. Благотворительный проект "Космос – детям" стартовал в Калуге в День рождения ученого К.Э. Циолковского, одним из ярких событий стала посадка на воду Яченского водохранилища самолета-амфибии под управлением исполнительного директора по пилотируемым программам госкорпорации "Роскосмос", летчика-космонавта Сергея Крикалева, сообщает правительство региона.В день рождения Константина Эдуардовича Циолковского, 17 сентября, в Калужской области стартовал благотворительный проект "Космос – детям". В рамках проекта в Калуге прошли мероприятия, которые также приурочили к 650-летию основания Калуги и к 60-летию первого полета человека в космос."Ярким событием стала посадка на воду Яченского водохранилища перед Государственным музеем истории космонавтики имени К.Э. Циолковского самолета Амфибия Л-42. Его пилотировали летчик-космонавт СССР Сергей Крикалев и председатель АНО "Летающее поколение" Владимир Борисов. На набережной пилоты пообщались с калужанами. Сергей Крикалев рассказал, что полет из Москвы занял один час, он также подчеркнул, что приводнение у музея было приятным и комфортным", - говорится в сообщении.Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин отметил символичность оригинального способа прибытия Сергея Крикалева в Калугу в день рождения великого ученого. "Это приводнение – фактически идея для создания гидропорта. Я не знаю, насколько это возможно, это должны сказать специалисты, но идея запущена. Во всяком случае, приводнение было удачным, и мы рады приветствовать Сергея Константиновича в нашем любимом городе", - сказал Калугин.В парке им. К.Э. Циолковского участники мероприятий почтили память ученого, возложив цветы к его могиле.В музее истории космонавтики состоялся премьерный показ созданного в рамках проекта спектакля "Летчик и Маленький принц" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Пролог и финал истории о принце в спектакле озвучил Сергей Крикалев. Всего в музее состоится 10 постановок спектакля. Первыми зрителями стали калужские школьники."Цель благотворительного проекта – в доступной и современной форме связать знакомство молодежи с достижениями в области науки и техники с лучшими произведениями искусства и литературы, мировым культурным наследием", – отметил министр культуры Калужской области.
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калужская область, калуга, роскосмос, сергей крикалев
11:38 18.09.2021 (обновлено: 11:48 18.09.2021)
 
Крикалев прилетел в Калугу в День рождения Циолковского на самолете

Летчик-космонавт Крикалев прилетел в Калугу на самолете в день рождения Циолковского

© Фото : пресс-служба правительства Калужской областиЛетчик-космонавта Сергей Крикалева в День рождения Циолковского прилетел в Калугу за штурвалом самолета
Летчик-космонавта Сергей Крикалева в День рождения Циолковского прилетел в Калугу за штурвалом самолета - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
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КАЛУГА, 18 сен - РИА Новости. Благотворительный проект "Космос – детям" стартовал в Калуге в День рождения ученого К.Э. Циолковского, одним из ярких событий стала посадка на воду Яченского водохранилища самолета-амфибии под управлением исполнительного директора по пилотируемым программам госкорпорации "Роскосмос", летчика-космонавта Сергея Крикалева, сообщает правительство региона.
В день рождения Константина Эдуардовича Циолковского, 17 сентября, в Калужской области стартовал благотворительный проект "Космос – детям". В рамках проекта в Калуге прошли мероприятия, которые также приурочили к 650-летию основания Калуги и к 60-летию первого полета человека в космос.
"Ярким событием стала посадка на воду Яченского водохранилища перед Государственным музеем истории космонавтики имени К.Э. Циолковского самолета Амфибия Л-42. Его пилотировали летчик-космонавт СССР Сергей Крикалев и председатель АНО "Летающее поколение" Владимир Борисов. На набережной пилоты пообщались с калужанами. Сергей Крикалев рассказал, что полет из Москвы занял один час, он также подчеркнул, что приводнение у музея было приятным и комфортным", - говорится в сообщении.
Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин отметил символичность оригинального способа прибытия Сергея Крикалева в Калугу в день рождения великого ученого. "Это приводнение – фактически идея для создания гидропорта. Я не знаю, насколько это возможно, это должны сказать специалисты, но идея запущена. Во всяком случае, приводнение было удачным, и мы рады приветствовать Сергея Константиновича в нашем любимом городе", - сказал Калугин.
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15 сентября, 16:38Калужская область
Новосельцев отметил активную позицию жителей Калужской области
В парке им. К.Э. Циолковского участники мероприятий почтили память ученого, возложив цветы к его могиле.
В музее истории космонавтики состоялся премьерный показ созданного в рамках проекта спектакля "Летчик и Маленький принц" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Пролог и финал истории о принце в спектакле озвучил Сергей Крикалев. Всего в музее состоится 10 постановок спектакля. Первыми зрителями стали калужские школьники.
"Цель благотворительного проекта – в доступной и современной форме связать знакомство молодежи с достижениями в области науки и техники с лучшими произведениями искусства и литературы, мировым культурным наследием", – отметил министр культуры Калужской области.
В Калуге в честь 650-летия города открыли мультимедийный фонтан - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
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Калужская областьКалужская областьКалугаРоскосмосСергей Крикалев
 
 
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