https://ria.ru/20210918/krikalev-1750658569.html

Крикалев прилетел в Калугу в День рождения Циолковского на самолете

Крикалев прилетел в Калугу в День рождения Циолковского на самолете - РИА Новости, 18.09.2021

Крикалев прилетел в Калугу в День рождения Циолковского на самолете

Благотворительный проект "Космос – детям" стартовал в Калуге в День рождения ученого К.Э. Циолковского, одним из ярких событий стала посадка на воду Яченского... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T11:38

2021-09-18T11:38

2021-09-18T11:48

калужская область

калужская область

калуга

роскосмос

сергей крикалев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750659859_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_41d0483d807569f3aad0ecc6f0b9e58b.jpg

КАЛУГА, 18 сен - РИА Новости. Благотворительный проект "Космос – детям" стартовал в Калуге в День рождения ученого К.Э. Циолковского, одним из ярких событий стала посадка на воду Яченского водохранилища самолета-амфибии под управлением исполнительного директора по пилотируемым программам госкорпорации "Роскосмос", летчика-космонавта Сергея Крикалева, сообщает правительство региона.В день рождения Константина Эдуардовича Циолковского, 17 сентября, в Калужской области стартовал благотворительный проект "Космос – детям". В рамках проекта в Калуге прошли мероприятия, которые также приурочили к 650-летию основания Калуги и к 60-летию первого полета человека в космос."Ярким событием стала посадка на воду Яченского водохранилища перед Государственным музеем истории космонавтики имени К.Э. Циолковского самолета Амфибия Л-42. Его пилотировали летчик-космонавт СССР Сергей Крикалев и председатель АНО "Летающее поколение" Владимир Борисов. На набережной пилоты пообщались с калужанами. Сергей Крикалев рассказал, что полет из Москвы занял один час, он также подчеркнул, что приводнение у музея было приятным и комфортным", - говорится в сообщении.Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин отметил символичность оригинального способа прибытия Сергея Крикалева в Калугу в день рождения великого ученого. "Это приводнение – фактически идея для создания гидропорта. Я не знаю, насколько это возможно, это должны сказать специалисты, но идея запущена. Во всяком случае, приводнение было удачным, и мы рады приветствовать Сергея Константиновича в нашем любимом городе", - сказал Калугин.В парке им. К.Э. Циолковского участники мероприятий почтили память ученого, возложив цветы к его могиле.В музее истории космонавтики состоялся премьерный показ созданного в рамках проекта спектакля "Летчик и Маленький принц" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Пролог и финал истории о принце в спектакле озвучил Сергей Крикалев. Всего в музее состоится 10 постановок спектакля. Первыми зрителями стали калужские школьники."Цель благотворительного проекта – в доступной и современной форме связать знакомство молодежи с достижениями в области науки и техники с лучшими произведениями искусства и литературы, мировым культурным наследием", – отметил министр культуры Калужской области.

https://ria.ru/20210915/institut-1750193811.html

https://ria.ru/20210829/fontan-1747705521.html

калужская область

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область, калуга, роскосмос, сергей крикалев