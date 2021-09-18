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Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 осенью
Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 осенью - РИА Новости, 18.09.2021
Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 осенью
Подъем заболеваемости коронавирусом осенью точно будет, но показатели, вероятно, не будут такими высокими, как в прошлом году, так как иммунитет у части... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T12:46
2021-09-18T12:46
2021-09-18T12:46
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
евгений тимаков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом осенью точно будет, но показатели, вероятно, не будут такими высокими, как в прошлом году, так как иммунитет у части населения уже натренирован, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков."Осенью однозначно будет подъем заболеваемости, но я надеюсь, что она не будет такой высокой, как в прошлом году, так как иммунитет уже натренирован", - сказал Тимаков.Он отметил, что популяционный иммунитет к коронавирусу в России формируется, но больше естественным путем. "Я думаю, что до конца зимы мы точно будем иметь нормальную иммунную прослойку", - подчеркнул Тимаков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков
Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 осенью
Инфекционист Тимаков: заболеваемость COVID-19 осенью будет ниже, чем год назад