https://ria.ru/20210918/koronavirus-1750666300.html

Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 осенью

Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 осенью - РИА Новости, 18.09.2021

Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 осенью

Подъем заболеваемости коронавирусом осенью точно будет, но показатели, вероятно, не будут такими высокими, как в прошлом году, так как иммунитет у части... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T12:46

2021-09-18T12:46

2021-09-18T12:46

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

евгений тимаков

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом осенью точно будет, но показатели, вероятно, не будут такими высокими, как в прошлом году, так как иммунитет у части населения уже натренирован, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков."Осенью однозначно будет подъем заболеваемости, но я надеюсь, что она не будет такой высокой, как в прошлом году, так как иммунитет уже натренирован", - сказал Тимаков.Он отметил, что популяционный иммунитет к коронавирусу в России формируется, но больше естественным путем. "Я думаю, что до конца зимы мы точно будем иметь нормальную иммунную прослойку", - подчеркнул Тимаков.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков