https://ria.ru/20210918/koronavirus-1750658766.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.09.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп суточного прироста COVID-19 зафиксирован в Бурятии и Республике Алтай, в обоих регионах он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T11:39

2021-09-18T11:39

2021-09-18T11:39

распространение коронавируса

общество

республика алтай

москва

здоровье - общество

республика бурятия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Наименьший темп суточного прироста COVID-19 зафиксирован в Бурятии и Республике Алтай, в обоих регионах он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Алтай, Республика Бурятия - 0,14%, Москва - 0,17%, Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика - 0,19%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210918/koronavirus-1750657319.html

республика алтай

москва

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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