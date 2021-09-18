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Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам - РИА Новости, 18.09.2021
Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
Расторжение Австралией контракта на закупку французских подлодок стало сильной пощечиной Парижу, показавшей, что в экономической войне нет друзей, считает... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T03:12
2021-09-18T03:12
сша
франция
джо байден
франсуа олланд
жан-ив ле дриан
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Расторжение Австралией контракта на закупку французских подлодок стало сильной пощечиной Парижу, показавшей, что в экономической войне нет друзей, считает французский эксперт, замдиректора Французского центра разведывательных исследований Ален Родье.Австралия на фоне заключения партнерства с Великобританией и США в области обороны и безопасности (AUKUS) заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подлодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила ситуацию с разрывом Парижем контракта с Москвой на создание "Мистралей".Родье отметил, что премьер Австралии Скотт Моррисон, объявивший в среду вечером из Белого дома о намерении расторгнуть заключенный в 2016 году контракт с Францией, обосновал решение "изменением характера военных потребностей Австралии", которая хочет приобретать атомные подводные лодки вместо обычных.Эксперт считает, что взгляд Австралии на положение вещей изменился. По его словам, согласно австралийской оценке ситуации в регионе, решение о прекращении контракта с Францией связано с геополитической и геостратегической ситуацией в регионе Южно-Китайского моря, и "это правильно", с учетом опасений Австралии в связи с угрозой, которую будут представлять ВМС Китая в течение будущих десяти лет.Коснувшись реакции Ле Дриана, заявившего, что президент США Джо Байден действовал как его предшественник Дональд Трамп, Родье заметил: "Мы не должны забывать, что мы не живем в мире ангелов. Это касается не только военной промышленности, но и экономической войны. В области экономической войны нет места друзьям, а есть только конкуренция".Французский эксперт не склонен проводить сравнение между нынешним аннулированием Австралией контракта с Парижем и прекращением Францией в 2015 году контракта на продажу России авианосцев класса "Мистраль" после событий 2014 года на Украине. По его словам, "это два разных вопроса".Родье отметил, что США удалось убедить Австралию закупить у них атомные подводные лодки именно с помощью "промышленных и политических аргументов". Однако он считает, что "проблема еще не решена, ее решение затянется на годы, так как Австралия не имеет опыта в ядерной области, и в результате столкнется с техническими трудностями в обращении с подводными лодками с ядерной двигательной установкой в отличие от обычных подводных лодок, с которыми она привыкла обращаться".Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.Отставной офицер французской разведки, замдиректора Французского центра разведывательных исследований Ален Родье считается одним из ведущих экспертов в области геополитики, а также борьбы с терроризмом и организованной преступностью.
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сша, франция, джо байден, франсуа олланд, жан-ив ле дриан
03:12 18.09.2021
 
Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам

Эксперт Родье: Австралия отвернулась от Франции и удар был очень силен

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Расторжение Австралией контракта на закупку французских подлодок стало сильной пощечиной Парижу, показавшей, что в экономической войне нет друзей, считает французский эксперт, замдиректора Французского центра разведывательных исследований Ален Родье.
Австралия на фоне заключения партнерства с Великобританией и США в области обороны и безопасности (AUKUS) заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подлодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила ситуацию с разрывом Парижем контракта с Москвой на создание "Мистралей".

"Это сильная пощечина Франции в то время, когда конкуренция в секторе военной промышленности очень высока. Франция была накануне исполнения крупнейшего контракта, который помогал бы ее военно-морской промышленности в течение многих лет. Сделка была практически завершена в конце прошлого месяца, до того как Австралия отвернулась от Франции и заключила соглашение с США и Британией. Удар очень силен для Франции", - сказал эксперт РИА Новости.

Родье отметил, что премьер Австралии Скотт Моррисон, объявивший в среду вечером из Белого дома о намерении расторгнуть заключенный в 2016 году контракт с Францией, обосновал решение "изменением характера военных потребностей Австралии", которая хочет приобретать атомные подводные лодки вместо обычных.
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Эксперт считает, что взгляд Австралии на положение вещей изменился. По его словам, согласно австралийской оценке ситуации в регионе, решение о прекращении контракта с Францией связано с геополитической и геостратегической ситуацией в регионе Южно-Китайского моря, и "это правильно", с учетом опасений Австралии в связи с угрозой, которую будут представлять ВМС Китая в течение будущих десяти лет.

"Австралия хочет укрепить военное сотрудничество с США за счет усиления координации между военно-морскими силами двух стран", - добавил собеседник агентства.

Коснувшись реакции Ле Дриана, заявившего, что президент США Джо Байден действовал как его предшественник Дональд Трамп, Родье заметил: "Мы не должны забывать, что мы не живем в мире ангелов. Это касается не только военной промышленности, но и экономической войны. В области экономической войны нет места друзьям, а есть только конкуренция".
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Французский эксперт не склонен проводить сравнение между нынешним аннулированием Австралией контракта с Парижем и прекращением Францией в 2015 году контракта на продажу России авианосцев класса "Мистраль" после событий 2014 года на Украине. По его словам, "это два разных вопроса".

"Франция решила не продавать корабли "Мистраль" России из-за войны на Украине, где Париж считал политику Москвы неприемлемой. Что касается причины, по которой Австралия разорвала контракт с Францией, то она напрямую связана с экономической войной", - считает он.

Родье отметил, что США удалось убедить Австралию закупить у них атомные подводные лодки именно с помощью "промышленных и политических аргументов". Однако он считает, что "проблема еще не решена, ее решение затянется на годы, так как Австралия не имеет опыта в ядерной области, и в результате столкнется с техническими трудностями в обращении с подводными лодками с ядерной двигательной установкой в отличие от обычных подводных лодок, с которыми она привыкла обращаться".
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.
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Отставной офицер французской разведки, замдиректора Французского центра разведывательных исследований Ален Родье считается одним из ведущих экспертов в области геополитики, а также борьбы с терроризмом и организованной преступностью.
 
СШАФранцияДжо БайденФрансуа ОлландЖан-Ив Ле Дриан
 
 
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