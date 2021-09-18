https://ria.ru/20210918/kinotavr-1750705332.html

Путин поприветствовал участников и гостей "Кинотавра"

Путин поприветствовал участников и гостей "Кинотавра" - РИА Новости, 18.09.2021

Путин поприветствовал участников и гостей "Кинотавра"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей "Кинотавра" и отметил, что он по праву входит в число наиболее авторитетных кинофестивалей... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T19:02

2021-09-18T19:02

2021-09-18T22:46

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владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей "Кинотавра" и отметил, что он по праву входит в число наиболее авторитетных кинофестивалей РФ."Яркая, интересная, насыщенная программа и по-настоящему творческая атмосфера неизменно привлекают к "Кинотавру" внимание профессионального сообщества и широкой публики. По праву входя в число наиболее авторитетных и масштабных кинофестивалей России, он объединяет признанных мастеров и перспективных дебютантов", - написано в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.Путин добавил, что "Кинотавр" представляет фильмы самых разных жанров, знакомит с оригинальными взглядами режиссеров, актеров, операторов, сценаристов на современное искусство, на настоящее и будущее кинематографа, его значение для культуры и общества.Также президент выразил уверенность в том, что нынешний кинофестиваль продолжит лучшие культурные традиции страны, преподнесет много приятных сюрпризов зрителям, подвигнет участников на новые идеи и раскроет молодые таланты.

https://ria.ru/20210918/kinofestival-1750301785.html

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владимир путин, кинотавр, россия, новости культуры, культура