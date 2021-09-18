https://ria.ru/20210918/iglesias-1750554423.html

Вышел "последний" альбом Энрике Иглесиаса

Вышел "последний" альбом Энрике Иглесиаса - РИА Новости, 18.09.2021

Вышел "последний" альбом Энрике Иглесиаса

Вышел новый альбом Энрике Иглесиаса. Дату его релиза музыкант сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T02:42

2021-09-18T02:42

2021-09-18T02:42

культура

энрике иглесиас

новости культуры

музыка

уилл смит

сальма хайек

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Вышел новый альбом Энрике Иглесиаса. Дату его релиза музыкант сообщил в личном микроблоге. Пластинка озаглавлена "Final (Vol.1)", что можно перевести как "Последний (Часть первая)". Такое название у диска появилось неспроста. Ранее музыкант признавался в интервью People, что этот альбом действительно может стать для него последним. "Я думал об этом уже несколько лет", — заявил поп-звезда. Однако Энрике не планирует завершать карьеру. "Я никогда не перестану писать песни, потому что мне это действительно нравится. Я продолжу работать, но выстрою процесс немного иначе. Ведь необязательно упаковывать все записи в альбом", — успокоил фанатов исполнитель. К выходу "Final (Vol.1)" Иглесиас подготовил клип на одну из песен. Ролик "Pendejo" уже опубликован на YouTube-канале музыканта. В видео показано, как Энрике в очередной раз красиво страдает из-за любви. Он поет на фоне большого экрана, на котором то всплывают строки из композиции, то появляется изображение миловидной брюнетки. Есть в нем и кадры, где запечатлено расставание "возлюбленных". Новый альбом стал 11-м для музыканта. Релиз его первого диска состоялся в ноябре 1995 года. Мировую известность Иглесиасу принесла песня "Bailamos", вошедшая в саундтрек фильма "Дикий, дикий Вест" 1999 года с Кевином Клайном, Уиллом Смитом и Сальмой Хайек."Final (Vol.1)" доступен на цифровых платформах.

https://ria.ru/20210705/iglesias-1739878883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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энрике иглесиас, новости культуры, музыка, уилл смит, сальма хайек