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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210918/iglesias-1750554423.html
Вышел "последний" альбом Энрике Иглесиаса
Вышел "последний" альбом Энрике Иглесиаса - РИА Новости, 18.09.2021
Вышел "последний" альбом Энрике Иглесиаса
Вышел новый альбом Энрике Иглесиаса. Дату его релиза музыкант сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T02:42
2021-09-18T02:42
культура
энрике иглесиас
новости культуры
музыка
уилл смит
сальма хайек
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Вышел новый альбом Энрике Иглесиаса. Дату его релиза музыкант сообщил в личном микроблоге. Пластинка озаглавлена "Final (Vol.1)", что можно перевести как "Последний (Часть первая)". Такое название у диска появилось неспроста. Ранее музыкант признавался в интервью People, что этот альбом действительно может стать для него последним. "Я думал об этом уже несколько лет", — заявил поп-звезда. Однако Энрике не планирует завершать карьеру. "Я никогда не перестану писать песни, потому что мне это действительно нравится. Я продолжу работать, но выстрою процесс немного иначе. Ведь необязательно упаковывать все записи в альбом", — успокоил фанатов исполнитель. К выходу "Final (Vol.1)" Иглесиас подготовил клип на одну из песен. Ролик "Pendejo" уже опубликован на YouTube-канале музыканта. В видео показано, как Энрике в очередной раз красиво страдает из-за любви. Он поет на фоне большого экрана, на котором то всплывают строки из композиции, то появляется изображение миловидной брюнетки. Есть в нем и кадры, где запечатлено расставание "возлюбленных". Новый альбом стал 11-м для музыканта. Релиз его первого диска состоялся в ноябре 1995 года. Мировую известность Иглесиасу принесла песня "Bailamos", вошедшая в саундтрек фильма "Дикий, дикий Вест" 1999 года с Кевином Клайном, Уиллом Смитом и Сальмой Хайек."Final (Vol.1)" доступен на цифровых платформах.
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энрике иглесиас, новости культуры, музыка, уилл смит, сальма хайек
02:42 18.09.2021
 

Вышел "последний" альбом Энрике Иглесиаса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Вышел новый альбом Энрике Иглесиаса. Дату его релиза музыкант сообщил в личном микроблоге.
Пластинка озаглавлена "Final (Vol.1)", что можно перевести как "Последний (Часть первая)". Такое название у диска появилось неспроста. Ранее музыкант признавался в интервью People, что этот альбом действительно может стать для него последним.
"Я думал об этом уже несколько лет", — заявил поп-звезда.
Однако Энрике не планирует завершать карьеру.
"Я никогда не перестану писать песни, потому что мне это действительно нравится. Я продолжу работать, но выстрою процесс немного иначе. Ведь необязательно упаковывать все записи в альбом", — успокоил фанатов исполнитель.
К выходу "Final (Vol.1)" Иглесиас подготовил клип на одну из песен. Ролик "Pendejo" уже опубликован на YouTube-канале музыканта. В видео показано, как Энрике в очередной раз красиво страдает из-за любви. Он поет на фоне большого экрана, на котором то всплывают строки из композиции, то появляется изображение миловидной брюнетки. Есть в нем и кадры, где запечатлено расставание "возлюбленных".
Новый альбом стал 11-м для музыканта. Релиз его первого диска состоялся в ноябре 1995 года. Мировую известность Иглесиасу принесла песня "Bailamos", вошедшая в саундтрек фильма "Дикий, дикий Вест" 1999 года с Кевином Клайном, Уиллом Смитом и Сальмой Хайек.
"Final (Vol.1)" доступен на цифровых платформах.
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КультураЭнрике ИглесиасНовости культурыМузыкаУилл СмитСальма Хайек
 
 
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