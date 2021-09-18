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Мосгоризбирком опроверг сообщение о неопечатанной урне в Вешняках

Мосгоризбирком опроверг сообщение о неопечатанной урне в Вешняках - РИА Новости, 18.09.2021

Мосгоризбирком опроверг сообщение о неопечатанной урне в Вешняках

Мосгоризбирком (МГИК) опроверг сообщение о неопечатанном ящике для голосования на УИК 885 в районе Вешняки Восточного округа столицы, сообщает избирком в... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T22:41

2021-09-18T22:41

2021-09-18T22:41

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мосгоризбирком

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком (МГИК) опроверг сообщение о неопечатанном ящике для голосования на УИК 885 в районе Вешняки Восточного округа столицы, сообщает избирком в Telegram-канале.Ранее в соцсети Twitter появилось сообщение, где один из пользователей жаловался на неопечатанную урну на УИК 885."Все ящики для голосования, как стационарные, так и переносные, на УИК №885 были опечатаны в полном соответствии с требованиями избирательного законодательства. Все члены УИК №885 были ознакомлены со списком избирателей и с реестром голосования вне помещения для голосования", - говорится в сообщении столичного избиркома.Также избирком ответил на жалобу пользователя, что "весь день не пускали к спискам ПСГ" (членов комиссии с правом совещательного голоса), а по прибытии членов ОИК (окружной избирательной комиссии) на участок приехали полицейские."В 17:00 17 сентября на УИК №885 пришел член ОИК 19 ИО с ПСГ, который привел наблюдателей от кандидатов, не имевших направлений в этот УИК. Они мешали работе комиссии. Полиция была вызвана для урегулирования конфликтной ситуации", - заявили в Мосгоризбиркоме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, выборы в государственную думу, мосгоризбирком