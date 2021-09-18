https://ria.ru/20210918/golosovanie-1750665538.html
Депутаты рассказали об условиях голосования в разных регионах
Депутаты рассказали об условиях голосования в разных регионах - РИА Новости, 18.09.2021
Депутаты рассказали об условиях голосования в разных регионах
На избирательных участках созданы условия для комфортного голосования, наблюдатели от партий и Общественной палаты РФ обеспечивают максимальную прозрачность... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T12:38
2021-09-18T12:38
2021-09-18T12:38
выборы в государственную думу
политика
тюменская область
москва
госдума рф
яблоко
ольга тимофеева (депутат гд)
коммунисты россии
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. На избирательных участках созданы условия для комфортного голосования, наблюдатели от партий и Общественной палаты РФ обеспечивают максимальную прозрачность выборов, рассказали депутаты Госдумы от "Единой России", проголосовавшие в Ставрополе, Москве и Тюменской области."На всех нас лежит ответственность за будущее. В Ставрополе идет полная перезагрузка представительных органов власти. Считаю, что прийти и проголосовать - это долг жителей. Для удобства и безопасности кампания проводится в три дня. Объехав несколько участков, вижу, что горожане активно голосуют, соблюдаются все требования - маски, антисептики, представлена информация о кандидатах, присутствуют наблюдатели, ведется видеонаблюдение в режиме онлайн", - сказала вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, которая сделала свой выбор на избирательном участке №122 в Ставрополе. Ее слова приводит пресс-служба партии.Уточняется, что первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Виктор Селиверстов проголосовал на избирательном участке №153 в Москве. Депутат ГД Иван Квитка проголосовал на избирательном участке в Тюменской области, подтвердив, что во время голосования все устроено "спокойно и, главное, безопасно для здоровья людей". По его словам, наблюдатели от политических партий, кандидатов и региональной общественной палаты следят на местах за чистотой и открытостью выборов.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, тюменская область, москва, госдума рф, яблоко, ольга тимофеева (депутат гд), коммунисты россии, россия
Депутаты рассказали об условиях голосования в разных регионах
Депутаты от "Единой России" рассказали об условиях голосования в разных регионах
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
На избирательных участках созданы условия для комфортного голосования, наблюдатели от партий и Общественной палаты РФ обеспечивают максимальную прозрачность выборов, рассказали депутаты Госдумы
от "Единой России
", проголосовавшие в Ставрополе
, Москве
и Тюменской области
.
"На всех нас лежит ответственность за будущее. В Ставрополе идет полная перезагрузка представительных органов власти. Считаю, что прийти и проголосовать - это долг жителей. Для удобства и безопасности кампания проводится в три дня. Объехав несколько участков, вижу, что горожане активно голосуют, соблюдаются все требования - маски, антисептики, представлена информация о кандидатах, присутствуют наблюдатели, ведется видеонаблюдение в режиме онлайн", - сказала вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева
, которая сделала свой выбор на избирательном участке №122 в Ставрополе. Ее слова приводит пресс-служба партии.
Уточняется, что первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Виктор Селиверстов проголосовал на избирательном участке №153 в Москве. Депутат ГД Иван Квитка проголосовал на избирательном участке в Тюменской области, подтвердив, что во время голосования все устроено "спокойно и, главное, безопасно для здоровья людей". По его словам, наблюдатели от политических партий, кандидатов и региональной общественной палаты следят на местах за чистотой и открытостью выборов.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.