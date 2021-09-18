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Две трети записавшихся на онлайн-выборы москвичей уже проголосовали
Две трети записавшихся на онлайн-выборы москвичей уже проголосовали - РИА Новости, 18.09.2021
Две трети записавшихся на онлайн-выборы москвичей уже проголосовали
Две трети избирателей в Москве, записавшихся на электронное голосование, уже проголосовали дистанционно, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:10
2021-09-18T11:10
2021-09-18T11:17
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Две трети избирателей в Москве, записавшихся на электронное голосование, уже проголосовали дистанционно, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексей Венедиктов."Две трети избирателей Москвы, записавшихся на электронное голосование, - 1,386 миллиона - уже проголосовало дистанционно", - сообщил Венедиктов в своем Telegram-канале.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним - региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве - 2 014 765 человек.
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политика, госдума рф, россия
11:10 18.09.2021 (обновлено: 11:17 18.09.2021)
Две трети записавшихся на онлайн-выборы москвичей уже проголосовали
Две трети записавшихся на онлайн-выборы москвичей уже проголосовали дистанционно