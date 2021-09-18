https://ria.ru/20210918/golosovanie-1750655189.html

Две трети записавшихся на онлайн-выборы москвичей уже проголосовали

Две трети записавшихся на онлайн-выборы москвичей уже проголосовали - РИА Новости, 18.09.2021

Две трети записавшихся на онлайн-выборы москвичей уже проголосовали

Две трети избирателей в Москве, записавшихся на электронное голосование, уже проголосовали дистанционно, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T11:10

2021-09-18T11:10

2021-09-18T11:17

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750549157_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_708cc67eda9cd9e6c5199180d01d29ee.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Две трети избирателей в Москве, записавшихся на электронное голосование, уже проголосовали дистанционно, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексей Венедиктов."Две трети избирателей Москвы, записавшихся на электронное голосование, - 1,386 миллиона - уже проголосовало дистанционно", - сообщил Венедиктов в своем Telegram-канале.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним - региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве - 2 014 765 человек.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, россия