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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/golosovanie-1750642722.html
В Москве открылись все участки для голосования
В Москве открылись все участки для голосования - РИА Новости, 18.09.2021
В Москве открылись все участки для голосования
Все 3 638 избирательных участков в Москве открылись во второй день выборов, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T08:45
2021-09-18T08:49
выборы в государственную думу
политика
москва
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Все 3 638 избирательных участков в Москве открылись во второй день выборов, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году."Все 3 638 участков в Москве открылись и готовы принять избирателей", - говорится в сообщении.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
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политика, москва
08:45 18.09.2021 (обновлено: 08:49 18.09.2021)
 
В Москве открылись все участки для голосования

В Москве открылись все 3638 участков для голосования на выборах в Госдуму

© АГН "Москва" / Александр АвиловУчасток для голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве
Участок для голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Все 3 638 избирательных участков в Москве открылись во второй день выборов, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году.
"Все 3 638 участков в Москве открылись и готовы принять избирателей", - говорится в сообщении.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 08:37Выборы в Государственную думу
Явка на онлайн-голосование на выборах в Москве превысила 63 процента
 
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