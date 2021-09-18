https://ria.ru/20210918/golosovanie-1750642722.html

В Москве открылись все участки для голосования

В Москве открылись все участки для голосования - РИА Новости, 18.09.2021

В Москве открылись все участки для голосования

Все 3 638 избирательных участков в Москве открылись во второй день выборов, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T08:45

2021-09-18T08:45

2021-09-18T08:49

выборы в государственную думу

политика

москва

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Все 3 638 избирательных участков в Москве открылись во второй день выборов, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году."Все 3 638 участков в Москве открылись и готовы принять избирателей", - говорится в сообщении.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750642395.html

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политика, москва