https://ria.ru/20210918/golosovanie-1750642722.html
В Москве открылись все участки для голосования
В Москве открылись все участки для голосования - РИА Новости, 18.09.2021
В Москве открылись все участки для голосования
Все 3 638 избирательных участков в Москве открылись во второй день выборов, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T08:45
2021-09-18T08:45
2021-09-18T08:49
выборы в государственную думу
политика
москва
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Все 3 638 избирательных участков в Москве открылись во второй день выборов, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году."Все 3 638 участков в Москве открылись и готовы принять избирателей", - говорится в сообщении.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
https://ria.ru/20210918/vybory-1750642395.html
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политика, москва
08:45 18.09.2021 (обновлено: 08:49 18.09.2021)
В Москве открылись все участки для голосования
В Москве открылись все 3638 участков для голосования на выборах в Госдуму