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Во Франции тысячи человек вышли на протесты против запрета охоты на птиц
Во Франции тысячи человек вышли на протесты против запрета охоты на птиц - РИА Новости, 18.09.2021
Во Франции тысячи человек вышли на протесты против запрета охоты на птиц
Тысячи человек вышли на демонстрации во французских городах против запрета традиционных методов охоты на птиц, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T16:39
2021-09-18T16:39
2021-09-18T16:39
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ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Тысячи человек вышли на демонстрации во французских городах против запрета традиционных методов охоты на птиц, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.Как отмечает телеканал, демонстранты хотят защитить свои интересы перед президентскими выборами 2022 года во Франции. Акция организована Национальной федерацией охотников.Как говорится в сообщении телеканала со ссылкой на полицию, на акции вышли двенадцать тысяч человек в Амьене, девять тысяч в Редоне, 13 тысяч в Мон-де-Марсане.Отмечается, что в акции в Амьене принял участие кандидат на президентских выборах, глава Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран.В августе Госсовет Франции признал незаконными несколько традиционных методов охоты на птиц. Не допускалось использование сетей, силков и клеток для охоты на чибисов, золотистых ржанок, полевых жаворонков и дроздов. Госсовет ссылался на европейскую директиву о птицах от 30 ноября 2009 года, запрещающую методы массового отлова птиц без различия видов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210911/frantsiya-1749672633.html
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в мире, франция
Во Франции тысячи человек вышли на протесты против запрета охоты на птиц
Во Франции тысячи человек вышли на протесты против запрета традиционной охоты на птиц
ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости.
Тысячи человек вышли на демонстрации во французских городах против запрета традиционных методов охоты на птиц, сообщает телеканал BFMTV
со ссылкой на полицию.
Как отмечает телеканал, демонстранты хотят защитить свои интересы перед президентскими выборами 2022 года во Франции
. Акция организована Национальной федерацией охотников.
Как говорится в сообщении телеканала со ссылкой на полицию, на акции вышли двенадцать тысяч человек в Амьене, девять тысяч в Редоне, 13 тысяч в Мон-де-Марсане.
Отмечается, что в акции в Амьене принял участие кандидат на президентских выборах, глава Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран.
В августе Госсовет Франции признал незаконными несколько традиционных методов охоты на птиц. Не допускалось использование сетей, силков и клеток для охоты на чибисов, золотистых ржанок, полевых жаворонков и дроздов. Госсовет ссылался на европейскую директиву о птицах от 30 ноября 2009 года, запрещающую методы массового отлова птиц без различия видов.