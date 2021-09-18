https://ria.ru/20210918/frantsiya-1750660457.html
Посол Франции в Австралии обвинил Канберру в предательстве, сообщили СМИ
Посол Франции в Австралии обвинил Канберру в предательстве, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2021
Посол Франции в Австралии обвинил Канберру в предательстве, сообщили СМИ
Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо в связи с разрывом контракта между Австралией и Францией по подводным лодкам заявил, что Канберра готовила предательство РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:52
2021-09-18T11:52
2021-09-18T13:07
в мире
париж
сша
канберра
мид франции
жан-ив ле дриан
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо в связи с разрывом контракта между Австралией и Францией по подводным лодкам заявил, что Канберра готовила предательство в отношении Парижа, сообщает газета Sydney Morning Herald.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подлодкам."У нас есть очень надежные сообщения от независимой прессы, за которые я признателен, о том, что все это (разрыв контракта с Францией после создания партнерства между Австралией, Великобританией и США. — Прим. ред.) готовилось в течение 18 месяцев. <...> Если опубликованные сообщения <...> о готовившемся предательстве <...> верны — а они не были опровергнуты, то это серьезное нарушение доверия и очень плохой сигнал", — заявил посол.Тибо подтвердил, что министр обороны Австралии Питер Даттон связался со своим французским коллегой по поводу решения только после того, как о нем рассказали СМИ, и добавил, что в течение 18 месяцев не было "никаких предупреждений", пока план создавался между Австралией, США и Великобританией.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину".
https://ria.ru/20210918/posol-1750637251.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210917/frantsiya-1750601063.html
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в мире, париж, сша, канберра, мид франции, жан-ив ле дриан
11:52 18.09.2021 (обновлено: 13:07 18.09.2021)
Посол Франции в Австралии обвинил Канберру в предательстве, сообщили СМИ
Sydney Morning: посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо обвинил Канберру в предательстве