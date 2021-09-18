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Волшебное кольцо и огненный танец: победители конкурса астрофотографии
Волшебное кольцо и огненный танец: победители конкурса астрофотографии - РИА Новости, 18.09.2021
Волшебное кольцо и огненный танец: победители конкурса астрофотографии
Гринвичская королевская обсерватория назвала имена победителей конкурса Astronomy Photographer of the Year 2021, в числе авторов лучших работ оказался... РИА Новости, 18.09.2021
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фотография
космос - риа наука
северное сияние
солнце
солнечная система
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Гринвичская королевская обсерватория назвала имена победителей конкурса Astronomy Photographer of the Year 2021, в числе авторов лучших работ оказался россиянин. Завораживающие снимки звездного неба — в подборке Ria.ru.
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фото, фото, фотография, космос - риа наука, северное сияние, солнце, солнечная система, луна, spacex falcon 9, космос
08:00 18.09.2021 (обновлено: 08:16 18.09.2021)
 

Волшебное кольцо и огненный танец: победители конкурса астрофотографии

Читать ria.ru в
Гринвичская королевская обсерватория назвала имена победителей конкурса Astronomy Photographer of the Year 2021, в числе авторов лучших работ оказался россиянин. Завораживающие снимки звездного неба — в подборке Ria.ru.
© Фото : Shuchang Dong / Astronomy Photographer of the Year 13

Абсолютным победителем конкурса стал китайский фотограф Шучан Донг (Shuchang Dong), покоривший жюри "Золотым кольцом".

Работа фотографа из Китая Shuchang Dong The Golden Ring, ставшая абсолютным победителем в фотоконкурсе Astronomy Photographer of the Year 13
1 из 16

Абсолютным победителем конкурса стал китайский фотограф Шучан Донг (Shuchang Dong), покоривший жюри "Золотым кольцом".

© Фото : Shuchang Dong / Astronomy Photographer of the Year 13
© Фото : Dmitrii Rybalka / Astronomy Photographer of the Year 13

Россиянин Дмитрий Рыбалка, запечатлевший танец небесных огней над проливом Карские ворота, завоевал победу в категории "Северное сияние".

Работа фотографа из России Dmitrii Rybalka Polar Lights Dance, победившая в категории Полярное сияние в фотоконкурсе Astronomy Photographer of the Year 13
2 из 16

Россиянин Дмитрий Рыбалка, запечатлевший танец небесных огней над проливом Карские ворота, завоевал победу в категории "Северное сияние".

© Фото : Dmitrii Rybalka / Astronomy Photographer of the Year 13
© Фото : Nicolas Lefaudeux / Astronomy Photographer of the Year 13

"За гранью". Работа Николя Лефодо (Nicolas Lefaudeux) из Франции стала лучшей в категории в категории "Наша Луна".

Работа фотографа из Франции Nicolas Lefaudeux Beyond the Limb, победившая в категории Наша Луна в фотоконкурсе Astronomy Photographer of the Year 13
3 из 16

"За гранью". Работа Николя Лефодо (Nicolas Lefaudeux) из Франции стала лучшей в категории в категории "Наша Луна".

© Фото : Nicolas Lefaudeux / Astronomy Photographer of the Year 13
© Фото : Terry Hancock / Astronomy Photographer of the Year 13

"Калифорнийская мечта о NGC 1499" принесла Терри Хэнкоку (Terry Hancock) из Великобритании победу в категории "Звезды и туманности".

Работа фотографа из Великобритании Terry Hancock California Dreamin' NGC 1499, победившая в категории Звезды и туманности в фотоконкурсе Astronomy Photographer of the Year 13
4 из 16

"Калифорнийская мечта о NGC 1499" принесла Терри Хэнкоку (Terry Hancock) из Великобритании победу в категории "Звезды и туманности".

© Фото : Terry Hancock / Astronomy Photographer of the Year 13
© Фото : Dario Giannobile / Astronomy Photographer of the Year 13

Итальянец Дарио Джаннобиле (Dario Giannobile) занял второе место в категории "Небесный пейзаж" с Луной над вулканом Этна.

Работа фотографа из Италии Dario Giannobile Moon Over Mount Etna South-East Crater, занявшая второе место в категории Небесный пейзаж в фотоконкурсе Astronomy Photographer of the Year 13
5 из 16

Итальянец Дарио Джаннобиле (Dario Giannobile) занял второе место в категории "Небесный пейзаж" с Луной над вулканом Этна.

© Фото : Dario Giannobile / Astronomy Photographer of the Year 13
© Фото : Nicholas Roemmelt / Astronomy Photographer of the Year 13

"Начало нового дня" Николаса Реммельта (Nicholas Roemmelt) из Германии получило высокую оценку жюри в категории "Люди и космос".

Работа фотографа из Германии Nicholas Roemmelt Break of a New Day , получившая высокую оценку в категории Люди и космос в фотоконкурсе Astronomy Photographer of the Year 13
6 из 16

"Начало нового дня" Николаса Реммельта (Nicholas Roemmelt) из Германии получило высокую оценку жюри в категории "Люди и космос".

© Фото : Nicholas Roemmelt / Astronomy Photographer of the Year 13
© Фото : Frank Kuszaj / Astronomy Photographer of the Year 13

"Красочный метеорный поток Квадрантиды" помог фотографу из США Фрэнку Кушаю (Frank Kuszaj) победить в категории "Планеты, кометы и астероиды".

Работа фотографа из США Frank Kuszaj A Colourful Quadrantid Meteor, победившая в категории Планеты, кометы и астероиды в фотоконкурсе Astronomy Photographer of the Year 13
7 из 16

"Красочный метеорный поток Квадрантиды" помог фотографу из США Фрэнку Кушаю (Frank Kuszaj) победить в категории "Планеты, кометы и астероиды".

© Фото : Frank Kuszaj / Astronomy Photographer of the Year 13
© Фото : Bogdan Borz / Astronomy Photographer of the Year 13

Работу румынского фотографа Богдана Борза (Bogdan Borz) "Облака в IC 2944" отметили вторым местом в категории "Звезды и туманности".

Работа фотографа из Румынии Bogdan Borz Clouds in IC 2944 , занявшая второе место в категории Звезды и туманности в фотоконкурсе Astronomy Photographer of the Year 13
8 из 16

Работу румынского фотографа Богдана Борза (Bogdan Borz) "Облака в IC 2944" отметили вторым местом в категории "Звезды и туманности".

© Фото : Bogdan Borz / Astronomy Photographer of the Year 13
© Фото : Jeffrey Lovelace / Astronomy Photographer of the Year 13

Лучший, по мнению жюри, "Небесный пейзаж" получился у американского фотографа Джеффри Лавлейса (Jeffrey Lovelace).

Работа фотографа из США Jeffrey Lovelace Luna Dunes, победившая в категории Небесный пейзаж в фотоконкурсе Astronomy Photographer of the Year 13
9 из 16

Лучший, по мнению жюри, "Небесный пейзаж" получился у американского фотографа Джеффри Лавлейса (Jeffrey Lovelace).

© Фото : Jeffrey Lovelace / Astronomy Photographer of the Year 13
© Фото : Zhong Wu / Astronomy Photographer of the Year 13

"Млечное кольцо" китайского фотографа Чжуна Ву (Zhong Wu) победило в категории "Галактики".

Работа фотографа из Китая Zhong Wu The Milky Ring, победившая в категории Галактики в фотоконкурсе Astronomy Photographer of the Year 13
10 из 16

"Млечное кольцо" китайского фотографа Чжуна Ву (Zhong Wu) победило в категории "Галактики".

© Фото : Zhong Wu / Astronomy Photographer of the Year 13
© Фото : Alan Friedman / Astronomy Photographer of the Year 13

"Завеса из водорода" Алана Фридмана (Alan Friedman) из США заслужила высокую оценку жюри в категории "Наше Солнце".

Работа фотографа из США Alan Friedman Curtain of Hydrogen, получившая высокую оценку в категории Наше Солнце в фотоконкурсе Astronomy Photographer of the Year 13
11 из 16

"Завеса из водорода" Алана Фридмана (Alan Friedman) из США заслужила высокую оценку жюри в категории "Наше Солнце".

© Фото : Alan Friedman / Astronomy Photographer of the Year 13
© Фото : Deepal Ratnayaka / Astronomy Photographer of the Year 13

"Локдаун" Дипала Ратнаяки (Deepal Ratnayaka) из Великобритании победил в категории "Люди и космос".

Работа фотографа из Великобритании Deepal Ratnayaka Lockdown, победившая в категории Люди и космос в фотоконкурсе Astronomy Photographer of the Year 13
12 из 16

"Локдаун" Дипала Ратнаяки (Deepal Ratnayaka) из Великобритании победил в категории "Люди и космос".

© Фото : Deepal Ratnayaka / Astronomy Photographer of the Year 13
© Фото : Goran Strand / Astronomy Photographer of the Year 13

"Лунное гало" Горана Стрэнда (Goran Strand) из Швеции отметили вторым местом в категории "Наша Луна".

Работа фотографа из Швеции Goran Strand. Lunar Halo, занявшая второе место в категории Наша Луна в фотоконкурсе Astronomy Photographer of the Year 13
13 из 16

"Лунное гало" Горана Стрэнда (Goran Strand) из Швеции отметили вторым местом в категории "Наша Луна".

© Фото : Goran Strand / Astronomy Photographer of the Year 13
© Фото : Larryn Rae / Astronomy Photographer of the Year 13

Кадр новозелландца Ларрина Рэя (Larryn Rae), снятый близ водопада Годафосс в Исландии, получил высокую оценку в категории "Северное сияние".

Работа фотографа из Новой Зеландии Larryn Rae Goðafoss Flow, получившая высокую оценку в категории Полярное сияние в фотоконкурсе Astronomy Photographer of the Year 13
14 из 16

Кадр новозелландца Ларрина Рэя (Larryn Rae), снятый близ водопада Годафосс в Исландии, получил высокую оценку в категории "Северное сияние".

© Фото : Larryn Rae / Astronomy Photographer of the Year 13
© Фото : Zhipu Wang / Astronomy Photographer of the Year 13

Чжипу Ван (Zhipu Wang) из Китая удивил жюри "Семейным фото Солнечной системы". Победа в молодежном конкурсе.

Работа фотографа из Китая Zhipu Wang Family Photo of the Solar System, победившая в Молодежной категории в фотоконкурсе Astronomy Photographer of the Year 13
15 из 16

Чжипу Ван (Zhipu Wang) из Китая удивил жюри "Семейным фото Солнечной системы". Победа в молодежном конкурсе.

© Фото : Zhipu Wang / Astronomy Photographer of the Year 13
© Фото : Paul Eckhardt / Astronomy Photographer of the Year 13

Лучшим дебютом признали работу американца Пола Экхардта (Paul Eckhardt) "Falcon 9 пролетает мимо Луны".

Работа фотографа из США Paul Eckhardt Falcon 9 Soars Past the Moon, победившая в категории Лучший дебют в фотоконкурсе Astronomy Photographer of the Year 13
16 из 16

Лучшим дебютом признали работу американца Пола Экхардта (Paul Eckhardt) "Falcon 9 пролетает мимо Луны".

© Фото : Paul Eckhardt / Astronomy Photographer of the Year 13
 
ФотоФотографияКосмос - РИА Наукасеверное сияниеСолнцесолнечная системаЛунаSpaceX Falcon 9Космос
 
 
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