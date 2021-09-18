Волшебное кольцо и огненный танец: победители конкурса астрофотографии
Абсолютным победителем конкурса стал китайский фотограф Шучан Донг (Shuchang Dong), покоривший жюри "Золотым кольцом".
Абсолютным победителем конкурса стал китайский фотограф Шучан Донг (Shuchang Dong), покоривший жюри "Золотым кольцом".
Россиянин Дмитрий Рыбалка, запечатлевший танец небесных огней над проливом Карские ворота, завоевал победу в категории "Северное сияние".
Россиянин Дмитрий Рыбалка, запечатлевший танец небесных огней над проливом Карские ворота, завоевал победу в категории "Северное сияние".
"За гранью". Работа Николя Лефодо (Nicolas Lefaudeux) из Франции стала лучшей в категории в категории "Наша Луна".
"За гранью". Работа Николя Лефодо (Nicolas Lefaudeux) из Франции стала лучшей в категории в категории "Наша Луна".
"Калифорнийская мечта о NGC 1499" принесла Терри Хэнкоку (Terry Hancock) из Великобритании победу в категории "Звезды и туманности".
"Калифорнийская мечта о NGC 1499" принесла Терри Хэнкоку (Terry Hancock) из Великобритании победу в категории "Звезды и туманности".
Итальянец Дарио Джаннобиле (Dario Giannobile) занял второе место в категории "Небесный пейзаж" с Луной над вулканом Этна.
Итальянец Дарио Джаннобиле (Dario Giannobile) занял второе место в категории "Небесный пейзаж" с Луной над вулканом Этна.
"Начало нового дня" Николаса Реммельта (Nicholas Roemmelt) из Германии получило высокую оценку жюри в категории "Люди и космос".
"Начало нового дня" Николаса Реммельта (Nicholas Roemmelt) из Германии получило высокую оценку жюри в категории "Люди и космос".
"Красочный метеорный поток Квадрантиды" помог фотографу из США Фрэнку Кушаю (Frank Kuszaj) победить в категории "Планеты, кометы и астероиды".
"Красочный метеорный поток Квадрантиды" помог фотографу из США Фрэнку Кушаю (Frank Kuszaj) победить в категории "Планеты, кометы и астероиды".
Работу румынского фотографа Богдана Борза (Bogdan Borz) "Облака в IC 2944" отметили вторым местом в категории "Звезды и туманности".
Работу румынского фотографа Богдана Борза (Bogdan Borz) "Облака в IC 2944" отметили вторым местом в категории "Звезды и туманности".
Лучший, по мнению жюри, "Небесный пейзаж" получился у американского фотографа Джеффри Лавлейса (Jeffrey Lovelace).
Лучший, по мнению жюри, "Небесный пейзаж" получился у американского фотографа Джеффри Лавлейса (Jeffrey Lovelace).
"Млечное кольцо" китайского фотографа Чжуна Ву (Zhong Wu) победило в категории "Галактики".
"Млечное кольцо" китайского фотографа Чжуна Ву (Zhong Wu) победило в категории "Галактики".
"Завеса из водорода" Алана Фридмана (Alan Friedman) из США заслужила высокую оценку жюри в категории "Наше Солнце".
"Завеса из водорода" Алана Фридмана (Alan Friedman) из США заслужила высокую оценку жюри в категории "Наше Солнце".
"Локдаун" Дипала Ратнаяки (Deepal Ratnayaka) из Великобритании победил в категории "Люди и космос".
"Локдаун" Дипала Ратнаяки (Deepal Ratnayaka) из Великобритании победил в категории "Люди и космос".
"Лунное гало" Горана Стрэнда (Goran Strand) из Швеции отметили вторым местом в категории "Наша Луна".
"Лунное гало" Горана Стрэнда (Goran Strand) из Швеции отметили вторым местом в категории "Наша Луна".
Кадр новозелландца Ларрина Рэя (Larryn Rae), снятый близ водопада Годафосс в Исландии, получил высокую оценку в категории "Северное сияние".
Кадр новозелландца Ларрина Рэя (Larryn Rae), снятый близ водопада Годафосс в Исландии, получил высокую оценку в категории "Северное сияние".
Чжипу Ван (Zhipu Wang) из Китая удивил жюри "Семейным фото Солнечной системы". Победа в молодежном конкурсе.
Чжипу Ван (Zhipu Wang) из Китая удивил жюри "Семейным фото Солнечной системы". Победа в молодежном конкурсе.
Лучшим дебютом признали работу американца Пола Экхардта (Paul Eckhardt) "Falcon 9 пролетает мимо Луны".
Лучшим дебютом признали работу американца Пола Экхардта (Paul Eckhardt) "Falcon 9 пролетает мимо Луны".