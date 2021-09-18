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Туризм
https://ria.ru/20210918/estoniya-1750524363.html
Эксперты рассказали, как вакцинированным россиянам попасть в Эстонию
Эксперты рассказали, как вакцинированным россиянам попасть в Эстонию - РИА Новости, 18.09.2021
Эксперты рассказали, как вакцинированным россиянам попасть в Эстонию
Эстония открыта для привитых гостей из России, эксперты выяснили, как попасть в эту страну с туристическими целями и какие препятствия остаются на пути,... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T09:01
2021-09-18T09:01
туризм
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эстония
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новости - туризм
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визы
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Эстония открыта для привитых гостей из России, эксперты выяснили, как попасть в эту страну с туристическими целями и какие препятствия остаются на пути, сообщает АТОР.Прибалтийское государство признает все вакцины, получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения."Гражданам России, которые прошли полный курс прививок против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы, если с этого момента прошло не более года, при предоставлении свидетельства о вакцинации будет разрешен въезд в Эстонию", – подтвердили эту информацию в Посольстве Эстонии в Москве.При этом не нужно сдавать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию.Согласно разъяснению посольства, для посещения страны с целью туризма понадобится действующая шенгенская виза, свидетельство о полной вакцинации "Спутником V" (с момента введения последней прививки должно пройти не менее 21 дня).Страна сейчас выдает туристические визы, но прямого сообщения между нашими государствами нет, долететь до Таллина можно только с пересадкой.Въезд по суше властями Эстонии разрешен, но с целью туризма через сухопутную границу выехать из России нельзя.Для выезда в Эстонию по суше (авто- и ж/д транспорт) потребуются основания. Эксперты уточняют, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2020 года № 763-р, с 30 марта 2020 года временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.Выезд через сухопутные пункты пропуска разрешен сейчас только отдельным категориям граждан по обоснованным причинам: с целью учебы, лечения, посещения родственников.
https://ria.ru/20210917/kuba-1750559942.html
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таллин, эстония, москва, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), визы, туристы, туризм, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, куда можно лететь, вакцинация россиян от covid-19
09:01 18.09.2021
 

Эксперты рассказали, как вакцинированным россиянам попасть в Эстонию

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНарва
Нарва - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Эстония открыта для привитых гостей из России, эксперты выяснили, как попасть в эту страну с туристическими целями и какие препятствия остаются на пути, сообщает АТОР.
Прибалтийское государство признает все вакцины, получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения.
"Гражданам России, которые прошли полный курс прививок против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы, если с этого момента прошло не более года, при предоставлении свидетельства о вакцинации будет разрешен въезд в Эстонию", – подтвердили эту информацию в Посольстве Эстонии в Москве.
При этом не нужно сдавать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию.
Согласно разъяснению посольства, для посещения страны с целью туризма понадобится действующая шенгенская виза, свидетельство о полной вакцинации "Спутником V" (с момента введения последней прививки должно пройти не менее 21 дня).
Страна сейчас выдает туристические визы, но прямого сообщения между нашими государствами нет, долететь до Таллина можно только с пересадкой.
Въезд по суше властями Эстонии разрешен, но с целью туризма через сухопутную границу выехать из России нельзя.
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Для выезда в Эстонию по суше (авто- и ж/д транспорт) потребуются основания. Эксперты уточняют, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2020 года № 763-р, с 30 марта 2020 года временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Выезд через сухопутные пункты пропуска разрешен сейчас только отдельным категориям граждан по обоснованным причинам: с целью учебы, лечения, посещения родственников.
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ТуризмТаллинЭстонияМоскваНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)визытуристыТуризмРоссиякуда поехатьКоронавирус COVID-19куда можно лететьВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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