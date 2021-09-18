https://ria.ru/20210918/estoniya-1750524363.html

Эксперты рассказали, как вакцинированным россиянам попасть в Эстонию

Эксперты рассказали, как вакцинированным россиянам попасть в Эстонию - РИА Новости, 18.09.2021

Эксперты рассказали, как вакцинированным россиянам попасть в Эстонию

Эстония открыта для привитых гостей из России, эксперты выяснили, как попасть в эту страну с туристическими целями и какие препятствия остаются на пути,... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T09:01

2021-09-18T09:01

2021-09-18T09:01

туризм

таллин

эстония

москва

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

визы

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149517/42/1495174237_0:62:2000:1187_1920x0_80_0_0_dcbc7343ea59a4310180a42499d52403.jpg

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Эстония открыта для привитых гостей из России, эксперты выяснили, как попасть в эту страну с туристическими целями и какие препятствия остаются на пути, сообщает АТОР.Прибалтийское государство признает все вакцины, получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения."Гражданам России, которые прошли полный курс прививок против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы, если с этого момента прошло не более года, при предоставлении свидетельства о вакцинации будет разрешен въезд в Эстонию", – подтвердили эту информацию в Посольстве Эстонии в Москве.При этом не нужно сдавать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию.Согласно разъяснению посольства, для посещения страны с целью туризма понадобится действующая шенгенская виза, свидетельство о полной вакцинации "Спутником V" (с момента введения последней прививки должно пройти не менее 21 дня).Страна сейчас выдает туристические визы, но прямого сообщения между нашими государствами нет, долететь до Таллина можно только с пересадкой.Въезд по суше властями Эстонии разрешен, но с целью туризма через сухопутную границу выехать из России нельзя.Для выезда в Эстонию по суше (авто- и ж/д транспорт) потребуются основания. Эксперты уточняют, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2020 года № 763-р, с 30 марта 2020 года временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.Выезд через сухопутные пункты пропуска разрешен сейчас только отдельным категориям граждан по обоснованным причинам: с целью учебы, лечения, посещения родственников.

https://ria.ru/20210917/kuba-1750559942.html

https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html

таллин

эстония

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таллин, эстония, москва, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), визы, туристы, туризм, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, куда можно лететь, вакцинация россиян от covid-19