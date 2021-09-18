https://ria.ru/20210918/enot-1750717750.html

Енот Том может стать символом штаба наблюдателей за выборами в Москве

Енот Том может стать символом штаба наблюдателей за выборами в Москве - РИА Новости, 18.09.2021

Енот Том может стать символом штаба наблюдателей за выборами в Москве

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве может объявить конкурс на лучшее имя для своего нового символа — енота, сообщил журналистам его... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T21:10

2021-09-18T21:10

2021-09-18T22:00

выборы в государственную думу

выборы

москва

алексей венедиктов (журналист)

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155061/11/1550611146_0:188:624:539_1920x0_80_0_0_8e15713533b5c198e2329f5fa618dbfa.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве может объявить конкурс на лучшее имя для своего нового символа — енота, сообщил журналистам его руководитель Алексей Венедиктов.Накануне он рассказал, что на участке 1262 в столице избиратель выпустил енота. Хищник по кличке Том семь минут бегал от полицейских. Енота и его хозяев увезли в полицию, но позднее отпустили. Как заявил Венедиктов, енот может стать символом штаба по наблюдению."Согласились, что эмблемой штаба станет енот Том. Идет вопрос о том, переименовывать его или нет, как быть с авторским правом. Так что, может быть, мы объявим конкурс на лучшее имя для енота штаба по наблюдению", — сказал Венедиктов.В этом году выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 8:00 до 20:00 каждый день. Помимо Москвы, проголосовать дистанционно можно в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полиция и наблюдатели ловили енота на избирательном участке в Москве На избирательном участке в Москве 7 минут ловили енота. 2021-09-18T21:10 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, москва, алексей венедиктов (журналист), выборы в государственную думу